Landwirtschaftskammerwahl Steiermark: Bauernbund bleibt klare Nummer eins

Wien (OTS) -

Mit 67,3 Prozent der Stimmen ist der Steirische Bauernbund bei der heutigen Landwirtschaftskammerwahl mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Das klare Ergebnis ist ein Votum der steirischen Bäuerinnen und Bauern für Stabilität, Verlässlichkeit und eine konsequente Interessenvertretung. Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratulieren dem Team rund um LK-Präsident und Spitzenkandidat Andreas Steinegger sowie Landesrätin Simone Schmiedtbauer zum Wahlausgang.

„Der Steirische Bauernbund ist mit deutlichem Abstand die Nummer eins. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag: Wir stehen an der Seite der Bauernfamilien, wir bleiben dran und wir liefern Lösungen, mit voller Kraft, mit Hausverstand und mit Handschlagqualität. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es klare Rahmenbedingungen, Transparenz am Markt und faire Wettbewerbsbedingungen mit gleichen Standards. Dieses Vertrauen ist Auftrag, dass sich der Bauernbund in der Steiermark weiterhin mit ganzer Kraft für diese zentralen Anliegen einsetzt“, so Strasser.

Weisl betont die starke Verankerung und die konsequente Arbeit vor Ort: „Als Steirerin weiß ich, wie viel Herzblut, Arbeit und Verantwortung jeden Tag in unseren Betrieben steckt. Genau deshalb braucht es eine starke Interessenvertretung, die nicht nur redet, sondern anpackt. Der Bauernbund ist überall in der Steiermark präsent, hört zu und setzt um. Ich werde mich weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Anliegen der steirischen Bäuerinnen und Bauern mit starker Stimme vertreten werden.“

Totschnig sieht im Wahlergebnis ein klares Bekenntnis zu einer sachlichen, lösungsorientierten Agrarpolitik: „Das heutige Ergebnis zeigt deutlich, dass die steirischen Bäuerinnen und Bauern auf Verlässlichkeit, Fachkompetenz und eine starke Interessenvertretung setzen. Der Bauernbund steht seit jeher für eine Landwirtschaft, die wirtschaftlich tragfähig ist und zugleich Verantwortung für Umwelt und Regionen übernimmt. Dieses Vertrauen verpflichtet uns, die bäuerlichen Familienbetriebe weiter zu stärken und ihre Anliegen mit Nachdruck zu vertreten. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es eine klare Stimme für die Landwirtschaft und praxisnahe Lösungen statt ideologischer Debatten. Ich bin überzeugt, dass wir mit Andreas Steinegger an der Spitze den erfolgreichen Weg der steirischen Land- und Forstwirtschaft konsequent fortsetzen werden.“

Planungssicherheit und Verlässlichkeit als zentrale Erwartungen

Strasser und Weisl unterstreichen, dass es jetzt vor allem um verlässliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft geht: „Wer Verantwortung übernimmt, muss zuhören, präsent sein und die Anliegen konsequent vertreten. Der Bauernbund ist nicht nur in Wahlzeiten ansprechbar, sondern Tag für Tag verlässlicher Partner der bäuerlichen Familienbetriebe. Das ist unser Anspruch und daran werden wir uns auch in den kommenden Jahren messen lassen.“

Dank an Kandidaten und Funktionäre

Abschließend danken Strasser, Totschnig und Weisl allen Kandidaten sowie den Funktionären in den Bezirken und Gemeinden: „Dieses Ergebnis ist Teamarbeit. Es zeigt, dass die steirischen Bäuerinnen und Bauern auf eine starke, konstruktive Interessenvertretung setzen. Der Bauernbund steht für Handschlagqualität, Verantwortung und verlässliche Arbeit in der Steiermark und österreichweit.“