FPÖ - Berger/Brucker: Falsche Prioritäten in der Wiener Kulturpolitik setzt sich ungebremst fort

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an der kulturpolitischen Schwerpunktsetzung der rot-pinken Stadtregierung üben der Wiener FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und der Kultursprecher der Wiener FPÖ LAbg. Lukas Brucker. „In der Wiener Kulturlandschaft herrscht mittlerweile Kopfschütteln über die völlig falschen Prioritäten von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Während linksideologische Experimente und Nischenprojekte weiterhin üppig finanziert werden, landen traditionsreiche und publikumswirksame Kulturformate am kulturpolitischen Abstellgleis“, so Berger und Brucker in Bezug auf diesbezügliche Aussagen in der Kronen Zeitung.

„14 Millionen Euro für linksaktionistischen Festwochen, Millionen für Klimabiennale und Kunstexperimente, aber kein Geld für das Sommernachtskonzert der Philharmoniker. Diese Prioritätensetzung ist den Wienerinnen und Wienern schlicht nicht erklärbar“, kritisieren die beiden FPÖ-Politiker.

Besonders irritierend sei dabei die völlige Kritikresistenz der Kulturstadträtin. „Wenn selbst renommierte Kulturschaffende wie der Intendant des Theater an der Wien Stefan Herheim auf fehlende Planungssicherheit und unberechenbare Budgetzusagen hinweisen, wird das von Kaup-Hasler einfach mit Verweis auf die Budgetsituation abgetan. Verantwortung sieht anders aus“, so Berger und Brucker.

„Kulturpolitik darf nicht zum Selbstzweck für eine kleine, ideologisch geprägte Szene verkommen. Aufgabe der Stadt wäre es, jene Kultur zu stärken, die breite Bevölkerungsschichten anspricht, Identität stiftet und Wien international positiv repräsentiert. Stattdessen erleben wir eine Bevorzugung linksideologischer Kulturprojekte und eine systematische Vernachlässigung klassischer Kulturangebote. Hier braucht es dringend einen Kurswechsel“, bekräftigen Berger und Brucker. (Schluss)