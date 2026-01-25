Marchetti: „Werte-Charta ist das Herzstück einer gelungenen Integration“

Wien (OTS) -

„Die Werte-Charta ist das Herzstück einer gelungenen Integration. Für uns als Volkspartei ist klar: Integration ist Plicht und kein optionales Angebot. Wer zu uns kommt, muss sich anpassen – Deutsch lernen, einer Arbeit nachgehen und die Gesetze, Regeln und Werte in Österreich akzeptieren. Zentrale Maßnahmen wie etwa das verpflichtende Integrationsprogramm ab Tag 1 und eigene Deutschförderklassen legen die Basis für eine erfolgreiche Integration. Mit der geplanten Werte-Charta setzt Integrationsministerin Claudia Bauer nun den nächsten wichtigen Schritt und sorgt dafür, dass sich jene, die in Österreich leben wollen, auch proaktiv zu unserer Gesellschaft und ihren Grundsätzen bekennen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Volkspartei treibt die Wende in der Integrations- und Asylpolitik weiter voran. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Schaffung von Integrationsangeboten ohne begleitende Sanktionsmöglichkeiten in vielen Fällen zahnlos ist. Umso wichtiger ist es, dass die Verweigerung von Integrationsmaßnahmen künftig unter Strafe gestellt und geahndet wird. Zudem gilt: Wer Straftaten begeht oder unsere freie Gesellschaft mit extremistischem Gedankengut gefährdet, wird ausnahmslos abgeschoben. Denn als Volkspartei sind wir einzig und alleine der Sicherheit der Menschen in unserem Land verpflichtet und zeigen null Toleranz gegenüber illegalen Straftätern, Gefährdern und Terroristen“, so Marchetti abschließend.