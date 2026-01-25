Zum Ableben von DDr. DI Peter Landesmann (1929–2026)

Wien (OTS) -

25. Jänner 2026 – Die Österreichische Gesellschaft der Freunde der Hebräischen Universität Jerusalem trauert um ihren ehemaligen Präsidenten DDr. Peter Landesmann, der am Freitag, den 23. Jänner 2026, im 97. Lebensjahr verstorben ist. Mit ihm verliert die Gesellschaft eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte Aufbau, Ausrichtung und öffentliche Sichtbarkeit des Freundeskreises maßgeblich mitgeprägt und die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Israel nachhaltig gestärkt hat.

1929 in Wien geboren, war Peter Landesmanns Lebensweg auch von den existenziellen Zäsuren, die das europäische Judentum im 20. Jahrhundert erlitten hat, geprägt. Als Jugendlicher musste er mit seiner Familie Opfer vor nationalsozialistischer Verfolgung nach Ungarn fliehen und sich auch dort versteckt halten, um zu überleben. Aus dieser Erfahrung erwuchs ein lebenslanges, jüdisch verankertes Verantwortungsbewusstsein: die Verpflichtung, Erinnerung wachzuhalten, Wissen zu vermitteln und entschieden gegen Antisemitismus und Geschichtsverzerrung einzutreten – nicht als Rückblick, sondern als Maßstab für politisches Handeln und für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft.

Peter Landesmann verband wissenschaftliche Neugier mit akademischer Disziplin: Nach dem Studium an der Universität für Bodenkultur Wien, das ihm eine solide natur- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlage vermittelte, widmete er sich zunehmend geistes- und religionswissenschaftlichen Fragen. Er studierte Judaistik sowie katholische und evangelische Theologie und profilierte sich damit an der Schnittstelle von jüdischer Tradition, Religionsgeschichte und gesellschaftlicher Gegenwartsanalyse. Seine wissenschaftliche Arbeit mündete in eine langjährige Lehr- und Publikationstätigkeit; mehrere weit rezipierte Werke zu Judentum, Antisemitismus und jüdischer Geschichte – sowie seine Lehrtätigkeit trugen wesentlich zur öffentlichen Wissensvermittlung und zur historisch fundierten Debatte bei. 2006 wurde ihm an der Universität Wien die Lehrbefugnis für Judaistik verliehen.

Prof. Marcel Landesmann, Präsident der Österreichischen Gesellschaft der Freunde der Hebräischen Universität Jerusalem: „Peter Landesmann hat unserer Gesellschaft Richtung und Haltung gegeben. Er verstand Institutionen als Brücken – zwischen Universitäten, Ländern und Generationen. Sein Wirken bleibt für uns Verpflichtung und Maßstab.“

Peter Landesmann setzte zentrale Impulse, um den Ausstausch der Hebräischen Universität Jerusalem mit österreichischen Universitäten dauerhaft zu verankern und Kooperationen systematisch zu fördern. Dazu zählt insbesondere sein langjähriges Engagement für das Austrian Center an der Hebräischen Universität sowie für die Einrichtung eines österreichischen Lehrstuhls und die Koordination eines Liaisonkomitees unter Einbindung österreichischer Universitäten – als Plattform für wissenschaftlichen Austausch, gemeinsame Projekte und akademische Vernetzung.

Neben seinem akademischen und gesellschaftlichen Wirken trug Peter Landesmann über viele Jahre unternehmerische Verantwortung. Er trat früh in den Wiener Familienbetrieb und führte nach dem Tod des Vaters das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Hans weiter. Der Betrieb stand historisch in der Tradition eines Kommissions- und Exportgeschäfts im Viehhandel mit internationaler Ausrichtung, mit einem Wiener Standort im Umfeld von St. Marx.

Die Österreichische Gesellschaft der Freunde der Hebräischen Universität Jerusalem wird Peter Landesmann ein ehrendes Andenken bewahren und die von ihm geprägte Mission – die Förderung von Forschung, Lehre und Austausch zwischen Österreich und Israel – gerade auch in schwierigen Zeiten in seinem Sinn fortsetzen.