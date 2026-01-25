  • 25.01.2026, 12:23:02
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FPÖ-Lugner: DÖW-Vorstand und ÖVP-Wien-Chef Figl schießt sich mit pseudowissenschaftlichem Bericht selbst ins Knie

Um der FPÖ zu schaden, kollaboriert die ÖVP mit Linksaußen

Wien (OTS) - 

„Nur um die Opposition zu diffamieren, kollaboriert die ÖVP mit Linksextremen und dem DÖW und finanziert durch Innenminister Karner den pseudowissenschaftlichen Rechtsextremismusbericht. Schon in der Vergangenheit wurden Politiker der Volkspartei, wie Gudrun Kugler, als rechtsextrem diffamiert. Dieses Mal gerieten ÖVP-nahe christliche Vereine in den Fokus des DÖW – und ausgerechnet der Wiener ÖVP-Chef Markus Figl sitzt als Vorstand dort mit im Boot“, kritisiert LAbg. Leo Lugner, FPÖ-Wien Linksextremismus-Sprecher.

„Figl diffamiert damit nicht nur seine eigenen Mitarbeiter wie Jan Ledóchowski, sondern auch Abgeordnete wie Caroline Hungerländer als rechtsextrem – und das allein, weil sie sich für christliche Werte einsetzen und öffentlich festhalten, dass es nur zwei Geschlechter gibt.“

Lugner betont, dass der Bericht methodisch höchst fragwürdig sei, und verweist auf die Kritik von Plagiatsjäger Dr. Stefan Weber: „Sogenannte Extremismusmeldestellen leiten Meldungen linker Blockwarte von völlig harmlosen Internet-Kommentaren an das DSN weiter. Diese fließen in die Statistik ein, obwohl tatsächliche Anklagen und Straftaten rückläufig sind.“

„Der Wiener ÖVP-Chef Figl macht sich mit diesem Vorgehen zum Clown für linksextreme Aktivisten, Antifa-Gruppen und die gesamte LGBTIQ-Community – und schießt sich mitten im Zirkuszelt der ÖVP Wien selbst ins Knie“, so Lugner weiter.

Eine Rücktrittsforderung an Markus Figl werde es von Lugner jedoch nicht geben: „Einen peinlicheren und schwächeren ÖVP-Chef kann es in Wien kaum geben. Für uns Freiheitliche ist er damit der beste Mann an der Spitze der Wiener Volkspartei. Mehr muss man dazu nicht sagen“, schließt Lugner ab. (Schluss)

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