- 25.01.2026, 08:00:32
- /
- OTS0003
AVISO: Verteidigungsministerin verabschiedet Leistungssportler zu den Olympischen Winterspielen
Am Mittwoch, den 28. Jänner 2026, verabschiedet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aktuell 40 Bundesheer-Leistungssportlerinnen und -sportler zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand und Cortina.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 27. Jänner 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] verpflichtend.
Ablauf:
08:30 -09:00
Offizielle Verabschiedung der Heeressportlerinnen und -sportler zu den Olympischen Spielen; Möglichkeit für Interviews mit Sportlern und Verteidigungsministerin
Zeit & Ort:
Ab 08:00 Uhr:
Eintreffen der Medien in der Rossauer-Kaserne, Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA