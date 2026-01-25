AVISO: Verteidigungsministerin verabschiedet Leistungssportler zu den Olympischen Winterspielen

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 28. Jänner 2026, verabschiedet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aktuell 40 Bundesheer-Leistungssportlerinnen und -sportler zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand und Cortina.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 27. Jänner 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] verpflichtend.

Ablauf:

08:30 -09:00

Offizielle Verabschiedung der Heeressportlerinnen und -sportler zu den Olympischen Spielen; Möglichkeit für Interviews mit Sportlern und Verteidigungsministerin

Zeit & Ort:

Ab 08:00 Uhr:

Eintreffen der Medien in der Rossauer-Kaserne, Rossauer Lände 1, 1090 Wien