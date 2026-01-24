Nachhaltige Trainingsinfrastruktur für den Spitzensport: Bund und ÖSV sichern temporäre Trainingsstätten im alpinen Skisport

Wien (OTS) -

Durch die Errichtung und den Betrieb temporärer alpiner Trainingsstätten in ausgewählten Skigebieten erhält der österreichische Spitzensport auch im kommenden Jahr verlässliche und wettkampftaugliche Trainingsbedingungen. Dafür stellt der Bund in der nächsten Saison bis zu 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des Projekts ist es, österreichischen Spitzenathletinnen und -athleten trotz klimatischer Veränderungen frühzeitig und unter international konkurrenzfähigen Bedingungen Training zu ermöglichen. In touristisch genutzten Skigebieten werden dafür eigens vorbereitete Trainingspisten errichtet, die ausschließlich dem Spitzensport dienen.

Sportminister Andreas Babler betont die sportpolitische Bedeutung des Projekts: „Internationale Erfolge entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis gezielter Förderung, moderner Trainingsbedingungen und nachhaltiger Konzepte. Mit dieser Investition sichern wir die Qualität des österreichischen Spitzen-Skisports und schaffen zugleich eine verantwortungsvolle Antwort auf die klimatischen Herausforderungen unserer Zeit.“

Kernbestandteile des Projekts sind unter anderem Snowfarming sowie spezialisierte Pistenpräparationen zur Schaffung wettkampfähnlicher Bedingungen.

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher unterstreicht den sportlichen Nutzen:

„Für unsere Athletinnen und Athleten sind konstante und hochwertige Trainingsbedingungen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das Projekt ermöglicht uns, Trainingszeiten zu sichern, Qualität zu steigern und im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu bleiben.“

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Partner-Skigebieten, die sich finanziell beteiligen und die operative Durchführung übernehmen. Der ÖSV bringt dabei seine sportfachliche Expertise ein und koordiniert die Maßnahmen.

ÖSV-Alpindirektor Christian Mitter erklärt: „Moderne Rennpisten stellen höchste Anforderungen an Untergrund, Präparation und Sicherheit. Diese Standards lassen sich im regulären Skibetrieb nicht abbilden. Temporäre Trainingsstätten sind daher unverzichtbar, um unseren Athletinnen und Athleten optimale Vorbereitung zu bieten.“

Das Projekt baut auf erfolgreichen Vorgängerinitiativen auf, die seit dem Pilotjahr 2021 wesentlich zu internationalen Wettkampferfolgen beigetragen haben. Neben der sportlichen Qualität stehen auch Energieeffizienz und Ressourcenschonung im Fokus – insbesondere durch den Einsatz von Snowfarming und die Nutzung günstiger winterlicher Beschneiungsbedingungen.

Mit der Fortsetzung des Projekts setzen Bund und ÖSV ein klares Zeichen für Leistungssport, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung des alpinen Skisports in Österreich.

Foto unter: https://www.picdrop.com/bmwkms/BdmuVW1Au8