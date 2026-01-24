IGGÖ gratuliert Erzbischof Josef Grünwidl zur Bischofsweihe

Wien (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) spricht Erzbischof Josef Grünwidl anlässlich seiner Bischofsweihe und Ernennung zum 33. Erzbischof von Wien, die am heutigen Nachmittag im Wiener Stephansdom stattfand, ihre herzlichen Glückwünsche aus.

Mit der feierlichen Weihe übernimmt Erzbischof Grünwidl die Leitung einer der bedeutendsten Diözesen des Landes. Die IGGÖ würdigt diesen Anlass als wichtigen Moment für das christlich-muslimische Miteinander in Österreich.

Gerade in Zeiten vielfältiger gesellschaftlicher Herausforderungen ist es von großer Bedeutung, dass religiöse Gemeinschaften auf gegenseitigen Respekt, Solidarität und Dialog bauen. Erzbischof Grünwidl hat sich bereits im Vorfeld als dialogbereiter und seelsorgeorientierter Wegbegleiter gezeigt, der Brücken zu allen Teilen der Gesellschaft zu schlagen sucht.

IGGÖ-Präsident Ümit Vural betont: „Der interreligiöse Dialog ist kein Selbstzweck, sondern ein zentraler Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir blicken mit Zuversicht auf die Zusammenarbeit mit Erzbischof Grünwidl und auf gemeinsame Schritte für ein friedliches Miteinander, gegenseitiges Verständnis und die Achtung der Menschenwürde aller Menschen.“

In diesem Geist freut sich die IGGÖ auf die Fortsetzung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem neuen Erzbischof von Wien, im interreligiösen Dialog ebenso wie im gemeinsamen Einsatz für Verantwortung, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.