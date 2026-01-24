  • 24.01.2026, 11:49:32
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Lopatka: „Wir laden Serbien ein, auf den Weg nach Europa zurückzukehren“

Erkundungsmission des Europaparlaments in Belgrad / Beitrittsperspektive besteht / Doch Präsident Vučić bewegt Serbien weiter und weiter weg von der EU

Belgrad (OTS) - 

„Serbien ist ein wichtiger Partner am Westbalkan und hat eine zentrale Bedeutung für die Stabilität in der Region. Und die Europäische Union ist nicht ohne die Länder des Westbalkans vollständig. Daher besteht eine EU-Beitrittsperspektive für Serbien und die unterstützen wir auch grundsätzlich“, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, nach einer Erkundungsreise einer Delegation des Europaparlaments nach Belgrad. „Wir laden Serbien ein, wieder auf den Weg nach Europa zurückzukehren“, resümiert Lopatka. „Denn leider bewegt Präsident Aleksandar Vučić Serbien derzeit weiter und weiter weg von der EU.“

„Besonders aus der Sicht der jungen Generation bleibt die Zukunft Serbiens in der EU. Entscheidende Voraussetzungen dafür sind die Umsetzung unserer gemeinsamen europäischen Werte wie Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz, Medienfreiheit und politische Vielfalt und eine reformorientierte Regierung. Wir stehen bereit, Serbien bei dem Weg in die Europäische Union umfassend zu unterstützen“, schließt Lopatka. Die Delegation des Europaparlaments wurde von Elvira Kovács, Vizepräsidentin der serbischen Nationalversammlung, empfangen und hat Gespräche mit Abgeordneten, Ministern, Parteienvertretern, Wissenschaftlern, unabhängigen Journalisten und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft geführt.

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