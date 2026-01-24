  • 24.01.2026, 09:59:02
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Lotto: Jackpot auf allen Linien

2 Millionen Euro, 350.000 Euro, 160.000 Euro und 150.000 Euro warten

Wien (OTS) - 

Mit einer Nullnummer, so könnte man sagen, endete die Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag. Denn es gab weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl bei „6 aus 45“, noch einen Sechser bei LottoPlus noch einen Joker.

Das Gute daran: Es warten somit drei gut gefüllte Jackpot-Töpfe bei der Ziehung am Sonntag. Beim Lotto Sechser ist es bereits ein Doppeljackpot, der mit rund 2 Millionen Euro dotiert sein wird, im Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl wird es um 160.000 Euro gehen, und beim Joker wartet ein mit rund 350.000 Euro gefüllter Gewinntopf.

Lediglich bei LottoPlus wurde den Spielbedingungen entsprechend die Sechser Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch sich im zweiten Gewinnrang 45 Spielteilnehmer:innen über jeweils mehr als 4.800 Euro freuen dürfen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Somit bildeten die 30.000 Euro, die als Bonus unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost wurden, den Top-Gewinn der Runde, und sie wurden von einer Steirerin bzw. einem Steirer gewonnen.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 23. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
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