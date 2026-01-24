Rot-Weiss-Rotes Gipfeltreffen im Kronehaus: Casinos Austria unterstützt Franz Klammer Foundation mit € 7.500,00

Kitzbühel (OTS) -

Zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft, Sport & Politik fanden sich in den „frühen“ Abendstunden des ersten Renntages im „Krone Weltcup Haus Kitzbühel“ ein, um „Rot-Weiss-Rot“ zu leben & nebenbei auch Gutes zu tun! Österreichs Glücksspiel Nummer 1 Casinos Austria AG, Kronen Zeitung und Servus Media aus dem Red Bull Media House veranstalteten das Gipfeltreffen mit dem Rot-Weiss-Roten Skikaiser und Kitz-mehrfach-Sieger Franz Klammer: es brachte Ꞓ 7.500,00 für die Projekte der Franz Klammer Foundation.

Gesehen wurden u.a. Casinos General Erwin van Lambaart, Karin Seiler (GF Tirol Werbung), Leo Bauernberger (GF Salzburg Tourismus), Dominik Futschik (IV), Medienmanager Hans Mahr, Christian Scherer (Ski Austria), ORF General Roland Weissmann, Sporthilfe GF Gernot Uhlir, ORF Tirol Direktorin Ester Mitterstieler, Krone Hit GF Philip König, CEO PWC Austria Rudolf Krickl & Aufsichtsrätin Christine Catasta, Krone Herausgeber und Chefredakteur Christoph Dichand, Krone Geschäftsführer Gerhard Valeskini, Red Bull Global Head of Media Dietmar Otti, Österreich Werbung Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger.

Der Spendenbeitrag wird für zahlreiche Förderprojekte der Franz Klammer Foundation 2026 verwendet darunter u.a. sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg bzw. dem ehemaligen Motocrosser Ronny Großkopf.

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe übernimmt Verantwortung in und für Österreich. Wir sind österreichische Leitbetriebe und haben eine feste Verankerung in den Regionen - durch unser Angebot und vor allem durch unser Engagement für die Gesellschaft in Österreich. Die Unterstützung der Franz Klammer Foundation ermöglicht Menschen neue Chancen. Wir freuen uns, Teil von diesem wichtigen rot-weiß-roten Schulterschluss zu sein und einen Beitrag geleistet zu haben.“

Skikaiser Franz Klammer: „Kitzbühel ist Österreich. Dieses Land hat mir viel gegeben – das gebe ich zurück. Mit meiner Foundation haben wir in den letzten 28 Jahren rd. 400 SportlerInnen unterstützt – das ist nur mit starken Partnern aus Österreich möglich! Die Streif und der Patscherkofel sind meine Schickalsberge - deswegen freut es mich besonders, dass wir heute hier in Kitz in rot-weiss-roter Eintracht helfen schwere Schicksale zu meistern“

Über die Franz Klammer Foundation:

Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. Sie gehört zu den gemeinnützigen Organisationen, die auch spendenbegünstigungsbescheidet durch das BMF sind. Dadurch ist jede Spende an die Foundation gemäß §4 EstG voll absetzbar. In den letzten 28 Jahren wurden rd. 400 Sportler:innen unterstützt und über Ꞓ 3,7 Mio. gefundet. Allein in den letzten beiden Jahren wurden rd. 200.000 Ꞓ zur Unterstützung von u.a. Günther Chromecek (Ex Erfolgstrainer der Nordischen Kombinierer) ausgeschüttet. www.FranzKlammerFoundation.com

Spendenkonto:

Franz Klammer Privatstiftung, Volksbank Wien

IBAN: AT97 4300 0414 0197 6000; BIC: VBWIATW1

Über Franz Klammer:

5-facher Abfahrtsweltcupsieger, 25 Siege Weltcup Abfahrt, 1 Sieg Weltcup Kombination, Gold Olympia Abfahrt 1976 Innsbruck, Gold Ski WM Kombination 1974 St. Moritz, Gold Ski WM Abfahrt 1976 Innsbruck, Silber Ski WM Abfahrt 1974 Sankt Moritz, 4-fach Kitzbühel Sieger