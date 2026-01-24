Richtigstellung zu unwahren Anschuldigungen gegen Park Residenz Döbling in Medienberichten über Tötungsdelikt vom 20. Jänner

Wien (OTS) -

Am 20. Jänner 2026 wurde in unserer Seniorenresidenz in Wien Döbling eine Bewohnerin tot in ihrem Bett aufgefunden. Eine Obduktion stellte fest, dass die Person Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war. Ermittlungen laufen auf Hochtouren; Medien berichten laufend.

Unwahre Anschuldigungen in Medienberichten weisen wir zurück!

Im Rahmen der Berichterstattung zum tragischen Fall haben vereinzelte Medienvertreter:innen versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es bereits in den späten 2010er-Jahren zwei ähnliche „mysteriöse“ Todesfälle gegeben hätte. Dieser Eindruck wurde zum Beispiel durch Überschriften wie „Mordfall in Wien – schon mehrere Tote im Luxusheim“ erweckt. Diese Behauptungen weisen wir entschieden zurück! Leider gab es von den betreffenden Medien keine Anläufe, die Fakten durch Kontaktaufnahme mit uns zu überprüfen.



Diese Behauptungen sind schlicht falsch. Unser Medienanwalt wurde aktiv.

Rechtliche Schritte

Aktuell fließen unsere gesamten Kapazitäten in die Unterstützung der Behörden, die Gewährleistung der Sicherheit sowie die Information und Betreuung unserer Bewohner:innen. In diesen Stunden mit haltlosen und unwahren Anschuldigungen umgehen zu müssen, ist bedauerlich. Wir behalten uns daher rechtliche Schritte vor und pochen für kommende Veröffentlichungen auf die journalistische Sorgfaltspflicht! Ansonsten sehen wir uns gezwungen, unsere Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Widerruf geltend zu machen.