Schmid (SPÖ): Verbindungsbahn-Urteil: Freie Fahrt für die S80 - Hietzing gewinnt an Tempo, Anbindung und Lebensqualität

Wien (OTS) -

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Ausbau der Verbindungsbahn bestätigt. Damit kann die Attraktivierung der S80 zwischen Hütteldorf, Hietzing und Meidling in die Umsetzung gehen. Die Linie stärkt die West-Ost-Verbindung bis zum Hauptbahnhof und weiter Richtung Simmering und Donaustadt, schafft neue Umsteigemöglichkeiten zu allen fünf U-Bahnlinien und bildet einen wichtigen Baustein für den künftigen S-Bahn-Ring.

SPÖ-Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Gerhard Schmid betont die Bedeutung der Entscheidung für den Bezirk und die gesamte Stadt: "Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg freigemacht: Die Verbindungsbahn bekommtendlich das positive Signal, das dieses Projekt seit Jahren verdient." Mit dem Ausbau werden neue Stationen und Verbesserungen entlang der Trasse möglich. Gerade für viele Pendler*innen im Bezirk entstehen zusätzliche, verlässliche Wege: schneller, klimafreundlicher und mit dichterem Takt. "Nach zwei Jahrzehnten Debatten, Verhandlungen und Prüfungen ist das ein klarer Schritt nach vorne - für eine S80, die die West-Ost-Verbindung stärkt". Während der Bauphase braucht es zugleich transparente Informationen, eine gut sichtbare Anlaufstelle und echte Erreichbarkeit, damit Anliegen aus der Nachbarschaft nicht im Lärm untergehen. "Ich möchte allen danken, die dieses Vorhaben mit Ausdauer gestützt haben: In meiner Fraktion den Verkehrsminister*innen Werner Faymann, Doris Bures, Jörg Leichtfried und Gerald Klug, dem früheren Wiener Bürgermeister Michael Häupl, unserem Bürgermeister Michael Ludwig, den Stadträtinnen Renate Brauner und Ulli Sima, den engagierten Beamt*innen sowie unseren Bezirksvorsteher-Stellvertretern Reinhard Feistritzer, Friedrich Unterwieser, Matthias Friedrich und Marcel Höckner - gemeinsam mit allen aktiven und ehemaligen Bezirksrät*innen sowie vielen Freund*innen im Bezirk."

"Respekt gilt ebenso allen weiteren Verkehrsminister*innen und allen Fraktionen, die diese Stärkung des öffentlichen Verkehrs mitgetragen haben." Auch die Umsetzungspartner werden ausdrücklich gewürdigt: "Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der ÖBB, insbesondere der Infrastruktur AG, vor allem Magister Franz Hammerschmid sowie den Projektleitern für Geduld, Ausdauer und Zielstrebigkeit."

Abschließend unterstreicht Schmid den sozialdemokratischen Anspruch: Mobilität soll verbinden, nicht trennen und Wien, eine der lebenswertesten Städte, noch alltagstauglicher machen: "Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Mobilität in Wien. Es wird die Lebensqualität vieler Hietzinger*innen heben und wir bleiben dran, damit die Umsetzung verlässlich, fair und mit Rücksicht gelingt."