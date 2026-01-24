  • 24.01.2026, 07:00:32
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AVISO: Austrian Defence Innovation Conference 2026

Wien (OTS) - 

Von Mittwoch, dem 28. Jänner, bis Freitag, dem 30. Jänner, findet die ADIC26 – Austrian Defence Innovation Conference in Klagenfurt statt. Im Zentrum der Veranstaltung stehen innovative Dual-Use-Lösungen, die dazu beitragen, die Einsatzfähigkeit, Resilienz und Sicherheit in Österreich und Europa nachhaltig zu stärken.

Ergänzend zur Hauptkonferenz am 30. Jänner bildet ein zweitägiger Hackathon im Lakeside Park sowie im Makerspace Klagenfurt den praxisorientierten Teil des Programms, bei dem sich die Teilnehmenden anspruchsvollen Defence-Challenges stellen können.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 27. Jänner, 18:00 Uhr, unter: +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected] wird ersucht.

Ablauf
28. bis 29. Jänner: Hackathon & Defence Challenges
30. Jänner: Hauptkonferenz ADIC26 mit Vorträgen, Panels & Präsentationen

Programm: https://inno4def.at/programm-adic-2026/
Challenges & Hackathon: https://inno4def.at/challenges-2026

Zeit & Ort
28. bis 29. Jänner: Makerspace Carinthia, Lastenstraße 26, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
30. Jänner: Lakeside Science & Technology Park, Lakeside B11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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