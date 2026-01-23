- 23.01.2026, 15:19:02
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MH Direkt revolutioniert den europäischen E-Commerce: Mit einem Lager ganz Europa erobern
Der europäische E-Commerce-Markt wächst rasant, doch unterschiedliche Versandsysteme und komplexe Logistik bremsen die Expansion vieler Online-Händler. MH Direkt bietet E-Commerce-Unternehmern mit europäischen Ambitionen eine wirklich europäische Lösung: Mit dem Konzept "Ein Lager – ganz Europa" ermöglicht das österreichische Logistik-Unternehmen den Versand vom Herzen Europas an über 260 Millionen Kunden in allen europäischen Kernländern inklusive Schweiz – schnell, kostengünstig und als wären sie ein lokaler Anbieter.
Während sich die Logistik länderspezifisch organisiert, orientieren sich E-Commerce-Unternehmen länderübergreifend, erklärt MH Direkt. “Wir bieten Unternehmern eine echte europäische Fulfillment-Plattform, auf der sie ihre Marken aufbauen können.” Ein besonderer Fokus liegt auf der Schweiz, einem der lukrativsten, aber komplexesten Märkte Europas. MH Direkt übernimmt die komplette Zollabwicklung und ermöglicht Lieferung am nächsten Tag – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Mit über einer Million versendeter Pakete pro Jahr hat sich MH Direkt als verlässlicher Wachstumspartner im Online-Handel etabliert.
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