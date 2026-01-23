MH Direkt revolutioniert den europäischen E-Commerce: Mit einem Lager ganz Europa erobern

Lauterach (OTS) -

Der europäische E-Commerce-Markt wächst rasant, doch unterschiedliche Versandsysteme und komplexe Logistik bremsen die Expansion vieler Online-Händler. MH Direkt bietet E-Commerce-Unternehmern mit europäischen Ambitionen eine wirklich europäische Lösung: Mit dem Konzept "Ein Lager – ganz Europa" ermöglicht das österreichische Logistik-Unternehmen den Versand vom Herzen Europas an über 260 Millionen Kunden in allen europäischen Kernländern inklusive Schweiz – schnell, kostengünstig und als wären sie ein lokaler Anbieter.