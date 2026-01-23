Uschi Glas und Thomas Mraz zu Gast bei „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“

Wien (OTS) -

Am kommenden Dienstag, am 27. Jänner 2026, wird um 22.15 Uhr im Marxpalast und in ORF 1 (bzw. bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON) der rote Teppich ausgerollt: Mit Uschi Glas beehrt eine echte Filmlegende Stermann und Grissemann mit ihrem Besuch. Vom Schauspielfach ist auch ihr Kollege Thomas Mraz, der aktuell in seinem ersten Solokabarett „Mraz First!“ auf der Bühne steht. Auch in der 665. Ausgabe von „Willkommen Österreich“ kommen die Gags nicht zu kurz, dafür sorgt unter anderem der fleißige Reporter Marc Carnal mit einer exklusiven Wahlreportage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Und weil eine besondere Sendung nach einer besonderen Schlussnummer verlangt, holt sich die Dienstag Nacht Kapelle Verstärkung vom deutschen Rapper „Das Bo“. Um 23.15 Uhr erhellen „Die Pratersterne“ den „DIE.NACHT“-Himmel – diesmal begrüßt Hosea Ratschiller in der Roten Bar im Volkstheater David Scheid, Elli Bauer, Christoph Spörk und Anna Mabo.

DIE.NACHT: „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.15 Uhr in ORF 1 und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Uschi Glas ist die Grande Dame des deutschen Films. Die Schauspielerin ist einem breiten Publikum durch ihre Rollen in der Komödie „Zur Sache, Schätzchen“, mehreren Edgar-Wallace-Filmen, Serien wie „Polizeiinspektion 1“ oder „Der Landarzt“ sowie der „Fack-ju-Göthe“-Reihe bekannt und war jüngst gemeinsam mit Katharina Thalbach, Ursula Werner und Soogi Kang in der Fernsehkomödie „Wir vier und der Enkeltrick“ zu sehen. Uschi Glas wurde unter anderem mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises, dem Bambi und gleich mehreren Romys als beliebteste Film- und Serienschauspielerin ausgezeichnet. Die Gründerin des Vereins „Brotzeit“, der deutschlandweit bedürftige Schulkinder mit Frühstücken versorgt, beeindruckt auch im „Willkommen Österreich“-Talk mit Charme und Eleganz.

Von seinen Erfolgen kann auch Schauspieler, Regisseur und Neo-Kabarettist Thomas Mraz berichten: Er stand unter anderem in den Filmen „Aufputzt is‘“, „Risiken und Nebenwirkungen“, „Kaiserschmarrndrama“, den ORF-Serien „Vorstadtweiber“, „School of Champions“ und David Schalkos „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ vor der Kamera. Mraz verkörperte auch mehrere Gastrollen in den Serien „Soko Donau“, „Der Aufschneider“, „Winzerkönig“ und „Schnell ermittelt“. Spätestens jetzt ist es auch höchste Zeit, dass er sich in seinem ersten Solokabarett den großen Fragen stellt: Strebt er die Obmannschaft im Kleingartenverein an? Ist er weitgereister Kosmopolit oder ein Prolet aus Favoriten? Oder gar beides? Und am allerwichtigsten: Ist er gar wirklich auch so ein Egoist, wie alle anderen? Wie Stermann und Grissemann die letzte Frage für sich beantworten würden und ob sich Mraz vor der Kamera, auf der Bühne oder doch im Marxpalast zuhause fühlt, wird sich am Dienstag zeigen.

„Pratersterne“ (um 23.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Es ist angerichtet: die Rote Bar im Volkstheater öffnet ihre Pforten wieder, um die „Pratersterne“ leuchten zu lassen.

Hosea Ratschiller begrüßt als ersten „Stern“ den Stand-Up-Comedian und DJ David Scheid. Der lässt damit aufhorchen, dass Wien nicht nur eine der lebenswertesten Städte ist, sondern vor allem Spionagehauptstadt. Da könnte man beinahe Angst bekommen – Elli Bauer hat die schon, aber nicht vor Spionen, sondern vor allem vor Gruppenzwang, Standing Ovations und dem griechischen Sirtaki. Musikkabarettist Christof Spörk versteht Angst vor jeglicher Art von Musik gar nicht und stellt sich gleich mit einem eigens für die Show komponierten „Pratersterne“-Jingle ein. Auch am Ende dieser Ausgabe wird’s musikalisch: den krönenden Abschluss macht die 29-jährige Regisseurin und Sängerin Anna Mabo, die ein Lied übers Älterwerden präsentiert.