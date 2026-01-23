  • 23.01.2026, 14:39:32
  • /
  • OTS0121

Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Rot-Pink versucht, von Kürzungsbudget abzulenken

Wien (OTS) - 

„SPÖ und Neos haben monatelang ohne Plan und Ziel gekürzt, dann breite Teile der Wiener Bevölkerung mit teils extremen Gebührenerhöhungen geschwächt und damit auch noch zusätzlich die Inflation angeheizt. Die heutige Pressekonferenz ist der unbeholfene Versuch, von einem Kürzungsbudget abzulenken, das vielen Menschen den Job kostet und die Wirtschaft schwächt“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die beiden Parteivorsitzenden der Wiener Grünen. „Das Bemerkenswerteste an der Pressekonferenz ist, wie viel heiße Luft an so eiskalten Tagen produziert werden kann. Angesichts der schmalen Ankündigungen ist es auch keine Überraschung, dass die ‚eintägige‘ Klausur bereits um 13 Uhr geendet hat“, so die Grünen weiter.
„Die Stadtregierung hat mit dem Vorschlaghammer die Wiener Wirtschaft geschwächt und die sozialen Grundpfeiler Wiens massiv beschädigt“, so Pühringer und Kraus. „Die Wiener:innen haben jetzt weniger im Geldbörsel und können sich weniger leisten. Was die Wiener:innen durch diese Kürzungspolitik verloren haben, können auch die vom Bürgermeister erwähnten Einnahmen aus dem Tourismus nicht wettmachen."

Keine mutigen, großen Ideen

Die angekündigte Jobinitiative für Frauen sei zu begrüßen, doch „dass man jetzt draufkommt, neue Jobinitiativen für Frauen ins Leben zu rufen, nachdem man zuvor im Sozialbereich, wo besonders viele Frauen arbeiten, brutal gekürzt hat, ist sinnbildlich für das plan- und ziellose Vorgehen der Stadtregierung. Klüger wäre es gewesen, diese Jobs zu erhalten“, so Pühringer.
Das angekündigte „Life Science Center Vienna“ sei zwar positiv – aufgrund der vielen schlecht gemanagten Großprojekte der Wiener SPÖ in der Vergangenheit werde man der Stadtregierung dabei ganz genau auf die Finger schauen, kündigten die Grünen an.
Pühringer und Kraus halten abschließend fest: „Von großen, mutigen Ideen fehlt bei dieser Stadtregierung weiterhin jede Spur. Trotz brutaler Kürzungen gibt es das höchste Milliardendefizit aller Zeiten, aber um sozial gerechte Einnahmequellen wie Abgaben auf Leerstand und Freizeitwohnsitze macht die Wiener SPÖ weiterhin einen großen Bogen.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright