SP-Neumayer: „Wir investieren in eine gute Zukunft: Rotes Wien ist und bleibt der Wirtschaftsmotor Österreichs“

Wien (OTS) -

SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA begrüßt heute, Freitag, die bei der Regierungsklausur präsentierten Projekte, die eine erfolgreiche Zukunft für Wien und die höchste Lebensqualität für alle Wiener:innen absichern. „Leistbares Wohnen für alle Wiener:innen, die beste Bildung für jedes Kind, sichere Arbeitsplätze und eine lebendige Demokratie – das wurde heute von der SPÖ Wien in der Regierungsklausur auch für die kommenden Jahre auf den Weg gebracht. Mit zwei neuen Stadtentwicklungsgebieten, einem neuen Life Science Center und der Ausweitung der Wiener Medieninitiative stellt die SPÖ Wien sicher, dass sozialer Zusammenhalt und wirtschaftlicher Erfolg in unserer Stadt Hand in Hand gehen. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig arbeitet mit dem Team der Wiener Stadtregierung konsequent daran, dass alle Menschen in Wien gut wohnen, arbeiten und leben können“, betont Neumayer. ****

Trotz der vergangenen Jahre der Rezession konnte Wien das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und neue Unternehmen ansiedeln. „Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis sozialdemokratischer Politik. Die SPÖ Wien betreibt aktive Arbeitsmarktpolitik, investiert in Zukunftsbranchen und stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist dieser Zugang wichtig, um die DNA des Roten Wiens zu erhalten“, so Neumayer weiter.

Die Maßnahmen der Regierungsklausur zielen darauf ab, den Wiener Wirtschaftsstandort weiter zu stärken. Durch neue Stadtentwicklungsgebiete in Simmering bzw. der Donaustadt werden nicht nur Jobs, sondern auch leistbarer Wohnraum für Wiener:innen geschaffen. Bis 2029 entsteht in Neu Marx ein modernes Life Science Center, in dem biomedizinische Forschung vorangetrieben wird. Außerdem wird die Wiener Medieninitiative mit 6 Millionen Euro ausgestattet und somit für die kommenden Jahre abgesichert. „All diese Projekte machen Wien und damit auch die Wiener:innen stark. Denn Wirtschaftspolitik ist für uns kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für soziale Sicherheit, sichere Arbeitsplätze, leistbaren Wohnraum und eine lebendige Demokratie. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und die Wiener Stadtregierung führen so unsere Stadt in eine gute Zukunft“, unterstreicht Neumayer abschließend. (Schluss)