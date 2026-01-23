ÖAMTC: Behinderungen wegen drei Demos in Wien am Samstag

Wien (OTS) -

Ab ca. 13:45 Uhr ist am Samstag, 24. Jänner, auf dem Ring ab Schwarzenbergplatz wegen einer Demo gegen Femizide mit einer Sperre zu rechnen. Die Route wird die Teilnehmenden laut ÖAMTC über Ring, Franz-Josefs-Kai, Schwedenbrücke und Taborstraße zum Karmeliterplatz führen. Verzögerungen sind auf Ring, Zweierlinie, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf den Zufahrten zum Ring und auf der Rossauer Lände einzuplanen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Gegen 15:45 Uhr wird die Währinger Straße zwischen Ring und Sensengasse wegen der Demo „ Hände weg von Venezuela“ nicht befahrbar sein. Gleich danach wird im selben Abschnitt eine Kurdendemo durchgeführt werden, was die Sperre bis nach 17:00 Uhr verlängern wird.

Aktuelle Verkehrsinformation finden Sie in der ÖAMTC-APP: www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

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Lasser/Römer