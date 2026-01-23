„Thema“: Gefesselte Leiche – Rätselhafter Mord in Linz

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 26. Jänner 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:



Gefesselte Leiche – Rätselhafter Mord in Linz



Knapp eine Woche nach Auffinden eines an Händen und Füßen gefesselten Toten in Linz herrscht Rätselraten um das Motiv. Der gut situierte 49-jährige Mann, der in der Immobilienbranche tätig war, verstarb an einem Schädel-Hirn-Trauma. Sein Körper wies zahlreiche Verletzungen auf. In der Tatnacht soll er noch zwei Pizzen bestellt und den oder die Täter selbst in seine Wohnung gelassen haben. Es gäbe keinerlei Einbruchspuren, sagt die Polizei. Allerdings sei der Wohnungsschlüssel verschwunden. Jetzt ist unter anderem auch von Kontakten ins Rotlichtmilieu die Rede. Eva Kordesch und Savanka Schwarz haben recherchiert.



Tödliche Lawinen – selbst erfahrene Tourengeher unterschätzen die Gefahr



„Wenn du jeden einzelnen Toten an dich herankommen lässt, kannst du nicht mehr schlafen“, sagt Roland Pfund, seit 30 Jahren Leiter der Bergrettung Bad Gastein. Mehr als 200 ehrenamtliche Helfer waren zuletzt im Dauereinsatz. Die traurige Bilanz: Acht Tote in der Steiermark und in Salzburg. Vier von ihnen waren selbst Skitourenführer auf einer Weiterbildung des Alpenvereins, bestens ausgerüstet mit Lawinenpiepser und Airbag. „Ich habe mir nichts gedacht und auf einmal war ich weg“, sagt Brigitte Wedam aus Kärnten. Sie überlebt 2021 eine Lawine. Ihr Mann rettet ihr das Leben. Warum trifft es oft jene, die sich am Berg gut auskennen? Sonja Hochecker und Leon Hoffmann-Ostenhof berichten.



Das zweite Leben des Lukas Müller



Vor zehn Jahren, am 13. Jänner 2016, hat sich das Leben von Lukas Müller grundlegend verändert. Der Kärntner Skispringer stürzt als Vorspringer der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm schwer, bricht sich das Genick und zieht sich eine inkomplette Querschnittslähmung zu. Seitdem ist er die allermeiste Zeit auf den Rollstuhl angewiesen. Neben dem Schicksalsschlag hat Lukas Müller vor Gericht gegen den Österreichischen Skiverband um seine finanzielle Absicherung gekämpft und gewonnen. „Thema“ berichtete 2019. Wie geht es Lukas Müller heute? „Ich kann das, was passiert ist, nicht ungeschehen machen, aber ich kann das beeinflussen, was vor mir liegt“. Oliver Rubenthaler hat Lukas Müller für „Thema“ in Salzburg besucht.



Das närrische Treiben der kleinen Faschingsgilden



„Wenn das Publikum vor Freude auszuckt und im nächsten Jahr der Kartenverkauf noch besser läuft, dann ist das unser Lohn“, sagt Emanuel Rom, Präsident der Faschingsgilde „Die Krebsler“ in Oberpullendorf im Burgenland. Vieles wird nur durch ehrenamtlichen Einsatz möglich, so auch in Vorchdorf. Dort findet alle fünf Jahre der offizielle Faschingsumzug des Landes Oberösterreich statt. Er soll nicht nur die Besucherinnen und Besucher unterhalten, sondern auch den Zusammenhalt im Ort stärken. Eine Reportage von Pia Bichara, Oliver Rubenthaler und Markus Waibel.