  • 23.01.2026, 13:09:32
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ORF-„Pressestunde“ mit Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, ÖVP

Am 25. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Bundesministerin für Europa, Integration und Familie – diese Rolle nimmt Claudia Bauer in der Regierung ein. Der Nachname der 31-Jährigen hat sich durch ihre Hochzeit geändert – das Aufgabenfeld nicht. Der Hang zu deutlichen Ansagen ebenfalls nicht: „Integration ist kein Angebot, sondern Verpflichtung“, sagt Bauer bei der Präsentation der Werte-Charta vor wenigen Tagen. Wer die Regeln verletze, müsse mit drastischen Strafen rechnen. Den Zivildienst will Bauer attraktiver gestalten – über eine mögliche Verlängerung, parallel zum Wehrdienst, sei zu verhandeln. Und als Europaministerin spart Bauer auch nicht mit Kritik: Stichwort gemeinsamer Finanzrahmen. Wieviel Europa braucht Österreich angesichts der Weltlage? Wie bewertet sie die Regierungsarbeit im Allgemeinen und die ihrer Partei im Speziellen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 25. Jänner 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Jeannine Hierländer, „Die Presse“, und Helma Poschner, ORF.

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