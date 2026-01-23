Wienwert: Statement Klemens Hallmann

Wien (OTS) -

Klemens Hallmann spielt im Wienwert-Verfahren eine eindeutig untergeordnete Rolle. Der Unternehmer und Investor hatte lediglich bei einer einzigen Liegenschafts-Transaktion in Niederösterreich mit der Wienwert zu tun und handelte dabei als unabhängiger, konkurrierender Marktteilnehmer.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, er habe der Wienwert nachteilige Vertragsbedingungen diktiert, entbehren jeder Grundlage.

Klemens Hallmann weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und geht davon aus, dass sich diese im Zuge des Verfahrens als haltlos herausstellen werden. Die Anwälte von Klemens Hallmann, Miklautz und Kollmann, sind von der Schuldlosigkeit überzeugt.