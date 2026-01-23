  • 23.01.2026, 13:08:32
  • /
  • OTS0099

Wienwert: Statement Klemens Hallmann

Wien (OTS) - 

Klemens Hallmann spielt im Wienwert-Verfahren eine eindeutig untergeordnete Rolle. Der Unternehmer und Investor hatte lediglich bei einer einzigen Liegenschafts-Transaktion in Niederösterreich mit der Wienwert zu tun und handelte dabei als unabhängiger, konkurrierender Marktteilnehmer.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, er habe der Wienwert nachteilige Vertragsbedingungen diktiert, entbehren jeder Grundlage.

Klemens Hallmann weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und geht davon aus, dass sich diese im Zuge des Verfahrens als haltlos herausstellen werden. Die Anwälte von Klemens Hallmann, Miklautz und Kollmann, sind von der Schuldlosigkeit überzeugt.

Rückfragen & Kontakt

HALLMANN Holding International Investment GmbH
Mag. Franz Ramerstorfer
Telefon: +43 664 88461531
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

HALLMANN HOLDING International Investment GmbH

Rückfragen & Kontakt

HALLMANN Holding International Investment GmbH
Mag. Franz Ramerstorfer
Telefon: +43 664 88461531
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright