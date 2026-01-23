Marchetti: „Die Asylwende von Innenminister Karner und der Volkspartei zeigt Erfolge“

Wien (OTS) -

„Die Asylwende von Innenminister Gerhard Karner und der Volkspartei zeigt Erfolge. Die Fakten zeigen ein klares Bild. Die Volkspartei hat dafür gesorgt, dass 2025 das Jahr mit den wenigsten Asylanträgen seit 2020 ist. Dank Innenminister Gerhard Karner konnte 2025 ein Ausreiserekord von 14.156 Personen und ein Minus von 36 Prozent bei den Asylansuchen gegenüber 2024 erzielt werden. Von den 46 Prozent der zwangsweise erfolgten Ausreisen waren 48 Prozent der Abgeschobenen straffällig – ein eindeutiger Beleg für die strikte Asylpolitik der Volkspartei. Auch 926 Syrer haben Österreich verlassen, 805 davon freiwillig. Ausschlaggebend dafür ist die Aktion scharf: Nach dem Sturz des Assad-Regimes werden alle Fälle geprüft – wer nur hier ist, um sich dem Wehrdienst zu entziehen, ist kein Schutzsuchender und hat kein Recht in Österreich zu bleiben. Die Bilanz des letzten Jahres spricht für sich: Die Volkspartei arbeitet weiter an der Asylwende – hysterische Anfälle in blauen Bänken sind lediglich ein Beleg für die Einsicht des eigenen Versagens im Innenministerium. Wir hingegen sorgen für einen fundamentalen Paradigmenwechsel im Asyl- und Sicherheitswesen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Volkspartei handelt mit Weitblick und arbeitet entschlossen an Maßnahmen auf EU-Ebene. Gemeinsam mit Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden haben Innenminister Gerhard Karner und EU-Kommissar Magnus Brunner ein klares Bekenntnis abgegeben: Schluss mit leeren Versprechungen, Schluss mit Chaos, Schluss mit Wegschauen. Mit dieser Arbeitsgruppe treiben wir Rückkehrzentren in Drittstaaten voran. Denn wer kein Bleiberecht hat, muss gehen“, so Marchetti, der abschließend betont: „Mit unserer Null-Toleranz-Politik hat die Volkspartei mit den ersten Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan im vergangenen Jahr eine Vorreiterrolle übernommen und als erstes europäisches Land ein Tabu gebrochen. Unser Ziel bleibt, Asylverfahren außerhalb der EU durchzuführen und damit Schleppern den Nährboden zu entziehen. Die Volkspartei setzt um, was andere lange nur versprochen haben. Klar ist: Asyl ist Schutz auf Zeit.“