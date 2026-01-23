Kitzbühel 2026: DJ Ötzi und Lisa Marie Friedle über „Promis, Partys, Pistentratsch“ am 25. Jänner in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Zum bereits 86. Mal findet heuer das legendäre Hahnenkamm Wochenende in Kitzbühel statt (Details zum ORF-Programm auf presse.ORF.at), Sportler:innen, Promis und Fans versammeln sich in Österreichs Nobelskiort auch zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin sind heuer DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei sind. Sie nehmen das Publikum am Sonntag, dem 25. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in „Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch“ mit auf ihr persönliches Hahnenkamm-Wochenende. Danach, um 21.05 Uhr, wirft die neue Doku „Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und ‚Zua’graste‘“ auf eine Stadt der Gegensätze und zeigt ein intimes Porträt der Gamsstadt abseits des touristischen Spektakels.

DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle über „Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch“: „Wir zeigen euch ein paar Einblicke rund um das Kitz-Race und treffen Freunde, die Geschichten aus dem Leben rund um Kitzbühel erzählen. Außerdem fragen wir Sportler:innen und Prominente und viele weitere Leute, denen wir bei den Partys rund um das Spektakel begegnen. Es wird auf jeden Fall eine super Geschichte, also unbedingt einschalten!“

„Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch“ mit DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle um 20.15 Uhr

Von der Weißwurstparty bis ins Kitzbühel abseits des Trubels: Gerry und Lisa-Marie Friedle besuchen die exklusivsten Partys, zeigen die Höhepunkte der Skirennen und treffen sich mit Promis sowie Sportlerinnen und Sportlern zum Pistentratsch über das bunte Treiben rund um die Streif. Von der legendären Weißwurstparty bis zu den glamourösen Events wie der Kitz Legends Night, dem Tirol-Empfang und der Kitz Race Night – Vater und Tochter besuchen die besten Veranstaltungen und zeigen, wie die Stars und Sternchen abseits der Pisten feiern. Außerdem begeben sie sich bei den Top-Sportevents, dem Abfahrts- und dem Slalomrennen unter die prominenten Fans und feuern die Skistars an.

Doku-Premiere: „Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und ‚Zua'graste‘“ um 21.05 Uhr

Österreich ist ein Land der Gegensätze – und kaum irgendwo wird das so deutlich wie in Kitzbühel. Hier prallen Tradition und Moderne aufeinander, Dorfleben und internationale Bühne. „Platzhirsche“ halten an überlieferten Strukturen fest, „Zua'graste“ bringen neue Ideen und Lebensentwürfe mit – und treffen dabei nicht immer auf offene Arme. Wer hat das Sagen in Kitzbühel? Wem gehört was? Wie wird Zugehörigkeit definiert – und wer bleibt außen vor? Die Dokumentation begleitet prägende Persönlichkeiten aus beiden Lagern durch ihren Alltag und öffnet Türen in eine Welt, die sonst oft verborgen bleibt. Ein intimes Heimatporträt, das Kitzbühel abseits des touristischen Spektakels zeigt und doch dessen Wirkung spürbar macht.