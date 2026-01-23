Kinder an die Macht: woom sucht sein erstes Kids Advisory Board

Wien (OTS) -

Wien, am 23.01.2026: Was passiert, wenn Kinder eine globale Marke mitgestalten? woom, die international erfolgreiche Kinder- und Jugendfahrradmarke aus Österreich, geht genau dieser Frage nach und ruft erstmals ein Kids Advisory Board ins Leben. Gesucht werden neugierige, selbstbewusste Kinder, die woom dabei helfen, die Marke, ihre Geschichten und Ideen aktiv mitzugestalten. Ganz nach dem Motto: made with kids for kids.

Kinder im Mittelpunkt seit dem ersten Tag

Die Mission von woom ist klar: Millionen von Kinder weltweit für das Radfahren begeistern. Wie das gelingt? Indem woom konsequent die Bedürfnisse der Kids in den Mittelpunkt stellt.

Bereits die woom Gründer Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld haben das Kinderrad aus der Perspektive der Kinder neu gedacht – leicht, ergonomisch, sicher und kindgerecht. Seit der Gründung fließt direktes Feedback von den kleinen Radfahrerinnen und Radfahrern kontinuierlich in die Produktentwicklung der woom Fahrräder und des Fahrradzubehörs ein. Nun geht woom einen Schritt weiter: Kinder gestalten nicht nur Produkte mit, sondern auch die Marke selbst.

Kindern eine Stimme geben

Das neue Kids Advisory Board von woom bringt Kinder aus verschiedenen Altersgruppen und Lebenswelten zusammen. Die Kids beraten woom bei kreativen Ideen und Storytelling und zeigen, wie Kindheit, Freiheit und das Aufwachsen auf zwei Rädern wirklich aussehen – ganz ungefiltert und aus ihrer Sicht. Auf Social Media gibt es Einblicke, wie die Kinder woom mitgestalten, etwa mit direkten Fragen an den CEO oder mit Radtests aus Kinderperspektive.

„ Es geht nicht um inszenierte Kampagnen, sondern um die Kinder und ihre Welt “, sagt das Team hinter dem Projekt. „ Wir möchten Kindern zuhören, ihre Gedanken und ihre Begeisterung verstehen, damit wir woom aus ihrer Perspektive erzählen können, mit Themen, die sie wirklich bewegen, beschäftigen und betreffen. “

Das Advisory Board ist als langfristige Zusammenarbeit geplant und kein einmaliges Projekt.

Wer kann mitmachen?

Gesucht werden Kinder und Jugendliche ab 5 bis 14 Jahren, die fließend Englisch sprechen, sich wohl vor der Kamera fühlen, neugierig und offen sind. Familien mit Wohnsitz in Wien oder solche, die bereit sind, regelmäßig nach Wien zu kommen, können sich für das woom Kids Advisory Board bewerben. Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven stehen dabei im Fokus.



Jetzt bewerben: Interessierte Familien können sich bis 04. Februar 2026 bei der Projektagentur von woom melden: [email protected] (Lena Wagner).



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.