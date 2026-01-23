ORF-Burgenland-Serie „Junge Talente im Porträt" wird fortgesetzt

Eisenstadt (OTS) -

Der ORF Burgenland startet am Montag, dem 26. Jänner 2026, die Fortsetzung der Serie, die dem musikalischen Nachwuchs der Joseph Haydn Privathochschule gewidmet ist. In zehn neuen Beiträgen, die nach „Burgenland heute“ um ca. 19.20 Uhr in ORF 2/B zu sehen sind, werden Studierende porträtiert. Sie erzählen von ihrer Liebe zur Musik, über ihr Studium an der Joseph Haydn Privathochschule Burgenland (JHP) und zeigen ihr Können auf ihrem Instrument.

Auch die im vergangenen Jahr gestartete Konzertreihe "Junge Talente im Konzert" wird fortgesetzt. Im Rahmen der Kooperation gibt der ORF Burgenland jungen Nachwuchsmusiker:innen der Joseph Haydn Privathochschule auch die Möglichkeit vor Publikum aufzutreten. Per Live-Stream werden die Konzerte auch auf ORF ON übertragen.

Die Südburgenländerin Fiona Halper studiert das Instrument Tuba bei Albert Wieder. Sie wird in der ersten Folge am 26. Jänner 2026 zu sehen sein. Der aus Mörbisch stammende Robert Petri studiert Gesang. Der 17-Jährige war bei den Wiener Sängerknaben und wird von Elisabeth Pratscher ausgebildet. In einem der Beiträge wird auch die 14-jährige Eisenstädterin Enya Stangl vorgestellt. Sie studiert Trompete bei Josef Pammer.

Geschäftsführer Mag. Michael Gerbavsits: „In dieser Serie zeigen unsere Studierenden ihr Können. Die Musik spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle und man merkt, dass sie Freude am Musizieren und im Studium haben. Das vermittelt auch die Kooperation zwischen dem ORF Burgenland und der Joseph Haydn Privathochschule, die für uns als Hochschule und für unsere Studierenden eine wertvolle Erfahrung ist.“

Rektor Mag. Gerhard Krammer: „Wenn eine so junge Hochschule, wie wir es sind, solch großartige Talente am Haus hat, kann ich als Rektor nur glücklich sein. Diese jungen Künstler:innen kommen aus dem Burgenland, national wie international, was ein weiteres Qualitätsmerkmal der Haydn-Hochschule Burgenland ist.“

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Es freut uns sehr, dass wir die erfolgreiche Kooperation mit der Privathochschule fortführen können. In den TV-Beiträgen und im Rahmen der Konzertreihe wird auch künftig das Bildungsangebot der burgenländischen Musikhochschule einem breiten Publikum nähergebracht. Die Konzertreihe ist beim Publikum äußerst beliebt und regelmäßig bis auf den letzten Platz belegt.“

Die Serie ist von 26. Jänner bis 30. März 2026 jeweils am Montag nach „Burgenland heute“ zu sehen. Die Gestaltung der Beiträge übernehmen Silvia Freudensprung-Schöll und Bettina Treiber begleitet von Kameramann Max Pehm.