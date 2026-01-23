Förderempfehlungen für die Freie Szene

Wien (OTS) -

Das Kuratorium für Theater, Tanz und Performance und die Konzeptjury haben ihre Empfehlungen für die kommenden Förderperioden ausgesprochen. Es handelt sich hierbei um die beiden zentralen unabhängigen Expert*innengremien im Bereich Darstellende Kunst, deren Einschätzungen die Grundlage der Förderungen der Stadt Wien für die Freie Szene bilden.

Nachdem das Förderprogramm der vierjährigen Konzeptförderung erstmals seit der Theaterreform evaluiert und im Sinne der Kulturstrategie neu aufgestellt wurde, ist die Konzeptjury 2025 zusammengetreten. Nach intensiver Auseinandersetzung mit 35 Einreichungen hat sie insgesamt 17 Empfehlungen für die Jahre 2027 bis 2030 ausgesprochen. Dies entspricht einer Förderquote von 49%. Antragsberechtigt waren sowohl aufstrebende als auch arrivierte Freie Gruppen, die in den vergangenen fünf Jahren eine Gesamtförderung erhalten haben. Da die Theaterhäuser inzwischen in das Förderprogramm für Institutionen übernommen wurden, ist die Antragslage und das Fördervolumen von EUR 3.320.000 nur bedingt mit den Daten der letzten Förderperiode vergleichbar.

Neu in die Konzeptförderung aufgenommen werden gemäß Empfehlung die Gruppen DARUM und Nesterval, die mit ihrer eigenständigen künstlerischen Sprache und Themenfindung ebenso überzeugen konnten wie mit internationalen Einladungen, Auszeichnungen und einer herausragenden Publikumsresonanz. Außerdem neu hinzugekommen ist erstmals eine Konzeptförderung in der Sparte Zeitgenössischer Zirkus für den Verein KreativKultur, der das Festival ON THE EDGE erfolgreich in der europäischen Zirkuslandschaft etablieren konnte.

Auswahlverfahren

Neben den in der Ausschreibung genannten künstlerischen und organisatorischen Kriterien berücksichtigte die Jury Aspekte von Barrierefreiheit, Inklusion und Nachhaltigkeit sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Führungspositionen, Fairness und Respekt im Sinne des „Code of Ethics“ für Förderwerbende und Fördernehmende der Stadt Wien.

Erstmals konnte zudem in einem zeitlich und organisatorisch besser abgestimmten Modell beim Ansuchen um Konzeptförderung eine automatische Weiterleitung an das Kuratorium für Theater, Tanz und Performance beantragt werden. Dementsprechend erfolgt gleichzeitig die Bekanntgabe der Empfehlungen für Gesamtförderungen im Jahr 2027 und mehrjährige Gesamtförderungen in den Jahren 2027-2028.

Mitglieder der Gremien

Im Frühling 2025 wurden Kathrin Bieligk, Flori Gugger, Lisa Kerlin, Alex. Riener und Christa Spatt in die Konzeptjury berufen, die mit ihrer Expertise alle Sparten der darstellenden Kunst abdecken. Grundlage für ihre Empfehlungen bilden nicht nur die schriftlich eingelangten Anträge, sondern zudem die Gespräche mit den Künstler*innen sowie die Sichtung aktueller und vergangener Produktionen.

Das durchgängig aktive Gremium des Kuratoriums besteht aus Sandra Umathum, Melika Ramić und Johanna Figl, der zum kommenden Einreichtermin Martin Thomas Pesl nachfolgt.

Empfehlungen nach Sparten

Vorhaben für junges Publikum: makemake produktionen - Verein für Darstellende Kunst und Projektentwicklung, schallundrauch agency - Verein zur Förderung und Entwicklung von Tanz, Performance und Theater für junges Publikum

makemake produktionen - Verein für Darstellende Kunst und Projektentwicklung, schallundrauch agency - Verein zur Förderung und Entwicklung von Tanz, Performance und Theater für junges Publikum Tanz/Choreografie: Im_flieger KünstlerInnen_Initiative, insert Tanz und Performance GmbH (Doris Uhlich), MAD – Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, Verein Fortuna zur Förderung nachhaltiger Kunst (Amanda Piña)

Im_flieger KünstlerInnen_Initiative, insert Tanz und Performance GmbH (Doris Uhlich), MAD – Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, Verein Fortuna zur Förderung nachhaltiger Kunst (Amanda Piña) Performance: DARUM. Darstellende Kunst und Musik, God's Entertainment GmbH, More Spirit Please GmbH (Florentina Holzinger), Verein zur Förderung der Bewegungsfreiheit

DARUM. Darstellende Kunst und Musik, God's Entertainment GmbH, More Spirit Please GmbH (Florentina Holzinger), Verein zur Förderung der Bewegungsfreiheit Zeitgenössischer Zirkus: KreativKultur (ON THE EDGE Festival)

KreativKultur (ON THE EDGE Festival) Schauspiel-/Sprechtheater: Aktionstheater Wien, Nesterval. Verein zur Förderung Immersiven Theaters, Theaterverein Toxic Dreams, Wiener Wortstätten - Verein zur Förderung der Gegenwartsdramatik

Aktionstheater Wien, Nesterval. Verein zur Förderung Immersiven Theaters, Theaterverein Toxic Dreams, Wiener Wortstätten - Verein zur Förderung der Gegenwartsdramatik Musiktheater: Musiktheatertage Wien, sirene Operntheater - Verein für Musik und Theater

Die Spartenschwerpunkte entsprechen den Selbstzuordnungen der Künstler*innen im Rahmen der Antragstellung.

Weitere Informationen zur Konzeptförderung und zur Ein- und Zwei-jahres-Förderung sind hier zu finden.

