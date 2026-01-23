FPÖ-Landbauer zur EVN: Billige Strompreise müssen auch ankommen – keine Tricks, kein Tarifdschungel und volle Planungssicherheit

St. Pölten (OTS) -

„Wenn Strom billiger wird, dann muss die Entlastung bei unseren Familien auch ankommen. Es darf nicht sein, dass etwas als günstige Energie verkauft wird, die am Ende wegen komplizierter Bedingungen oder zeitlicher Befristungen erst wieder im Sand verläuft. Keine Tricks, kein Tarifdschungel, sondern einfach billiger Strom und Planungssicherheit. Das muss die EVN liefern“, kommentiert FPÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer die angekündigte Strompreissenkung des Energieversorgers.

Landbauer warnt vor einem neuen Tarifdschungel. „Sommerpreis, Herbstpreis, Sondermodell und am Ende trifft es wieder die Bevölkerung. Energiepreise müssen billig, einfach und nachvollziehbar sein, alles andere ist inakzeptabel.“ Gerade von einem mehrheitlich landeseigenen Unternehmen fordert Landbauer Verlässlichkeit. „Die Niederösterreicher wollen einfache, nachvollziehbare Tarife, die langfristig gelten. Nicht ein Modell, das heute beworben wird, morgen schon wieder ganz anders ist und in einem Jahr überhaupt wieder verschwindet. Die Niederösterreicher brauchen keinen teuren Etikettenschwindel.“

Landbauer fordert Planungssicherheit. Das gilt für Familien, Landwirte und Unternehmer. „Unsere Landsleute müssen wissen, was sie zahlen. Betriebe müssen kalkulieren können. Die Botschaft ist einfach: billiger Strom, klare Tarife und langfristige Sicherheit. Genau das muss die EVN liefern. Alles andere ist eine Augenauswischerei und nur das Fortsetzen der Abzocke auf dem Rücken der Bevölkerung.“