- 23.01.2026, 09:52:04
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- OTS0033
Starker Anstieg der Wirtschaftskriminalität in Österreich
Erinnerung: Pressekonferenz des Informationsdienstleisters CRIF “Starker Anstieg der Wirtschaftskriminalität in Österreich”
Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.
+ Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt
+ Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche
+ Strafverfolgung und Prävention
+ Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Ihre Gesprächspartner sind
· Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)
· Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich
· Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer
Datum: Montag, 26.01.2026, 10:00
Art: Pressetermine
Ort: PresseClub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien
Österreich
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Alexander Foggensteiner
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