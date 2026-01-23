  • 23.01.2026, 09:52:04
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  • OTS0033

Starker Anstieg der Wirtschaftskriminalität in Österreich

Wien (OTS) - 

Erinnerung: Pressekonferenz des Informationsdienstleisters CRIF “Starker Anstieg der Wirtschaftskriminalität in Österreich”

Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.

+ Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt

+ Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche

+ Strafverfolgung und Prävention

+ Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Ihre Gesprächspartner sind

· Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)

· Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich

· Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer

Datum: Montag, 26.01.2026, 10:00

Art: Pressetermine

Ort: PresseClub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien

Österreich

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Alexander Foggensteiner
Telefon: +43 1-712 12 00
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