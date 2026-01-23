Wien (OTS) -

Erinnerung: Pressekonferenz des Informationsdienstleisters CRIF “Starker Anstieg der Wirtschaftskriminalität in Österreich”

Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.



+ Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt

+ Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche

+ Strafverfolgung und Prävention

+ Handlungsempfehlungen für Unternehmen



Ihre Gesprächspartner sind

· Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)

· Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich

· Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer



Datum: Montag, 26.01.2026, 10:00

Art: Pressetermine

Ort: PresseClub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien

Österreich