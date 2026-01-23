SALESIANER setzt strategische Expansion im DACH-Raum mit neuem Standort in Zürich fort

Wien/ Zürich (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe treibt ihre strategische Expansion im DACH-Raum konsequent und mit Augenmaß voran. Mit der Eröffnung eines neuen Betriebsstandorts in Zürich setzt das Unternehmen einen weiteren, wirtschaftlich fundierten Schritt zur Stärkung seiner Marktposition in der Schweiz. Der neue Standort ergänzt die bestehende Struktur der SALESIANER Schweiz AG und erweitert das nationale Servicenetz gezielt. In Zürich werden künftig Mietwäsche-Dienstleistungen in den Bereichen Mattenservice, Workwear sowie Mopps und Microfasertücher erbracht. Damit wird die operative Leistungsfähigkeit erhöht und die Nähe zu Kunden insbesondere im Großraum Zürich weiter ausgebaut. „Unser Wachstum folgt keinem Selbstzweck, sondern einer klaren strategischen Logik“, erklärt Thomas Krautschneider, geschäftsführender Gesellschafter der SALESIANER Gruppe. „Die Schweiz ist für uns ein zentraler Markt innerhalb der DACH-Region. Mit dem Hauptsitz der SALESIANER Schweiz AG in Basel und der dortigen Ausrichtung auf die Business Units Gesundheitswesen und Hospitality haben wir eine starke Basis geschaffen. Der neue Standort in Zürich ist ein klares Bekenntnis zum Schweizer Markt und zur weiteren Stärkung unserer lokalen Servicekompetenz . Darüber hinaus ergänzt er die bestehende Struktur ideal und macht das Netzwerk innerhalb des Landes zu einer runden, in sich schlüssigen Lösung.“

Durch die gezielte Arbeitsteilung zwischen den Standorten können Synergien effizient genutzt, Transportwege optimiert und Serviceprozesse weiter optimiert werden. Ziel ist es, Kunden in der Schweiz ein durchgängig hohes Servicelevel bei gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltigem Betrieb zu bieten. Auch Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe sieht die Erweiterung als wichtigen strategischen Schritt: „Die Kombination aus regionaler Nähe, klarer Spezialisierung der Standorte und gruppenweiter Kompetenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer DACH-Strategie. Mit der Erweiterung in Zürich schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum – vernünftig, strategisch sinnvoll und im Einklang mit unseren Qualitäts- und Serviceansprüchen.“

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.