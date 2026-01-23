- 23.01.2026, 08:30:33
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SALESIANER setzt strategische Expansion im DACH-Raum mit neuem Standort in Zürich fort
Neuer Betriebsstandort stärkt die Marktposition in der Schweiz und unterstreicht den wirtschaftlich sinnvollen Ausbau des Servicenetzwerks
Der neue Standort in Zürich ist ein klares Bekenntnis zum Schweizer Markt und zur weiteren Stärkung unserer lokalen Servicekompetenz
Die SALESIANER Gruppe treibt ihre strategische Expansion im DACH-Raum konsequent und mit Augenmaß voran. Mit der Eröffnung eines neuen Betriebsstandorts in Zürich setzt das Unternehmen einen weiteren, wirtschaftlich fundierten Schritt zur Stärkung seiner Marktposition in der Schweiz.
Der neue Standort in Zürich ist ein klares Bekenntnis zum Schweizer Markt und zur weiteren Stärkung unserer lokalen Servicekompetenz. Darüber hinaus ergänzt er die bestehende Struktur ideal und macht das Netzwerk innerhalb des Landes zu einer runden, in sich schlüssigen Lösung.“
Durch die gezielte Arbeitsteilung zwischen den Standorten können Synergien effizient genutzt, Transportwege optimiert und Serviceprozesse weiter optimiert werden. Ziel ist es, Kunden in der Schweiz ein durchgängig hohes Servicelevel bei gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltigem Betrieb zu bieten. Auch Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe sieht die Erweiterung als wichtigen strategischen Schritt: „Die Kombination aus regionaler Nähe, klarer Spezialisierung der Standorte und gruppenweiter Kompetenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer DACH-Strategie. Mit der Erweiterung in Zürich schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum – vernünftig, strategisch sinnvoll und im Einklang mit unseren Qualitäts- und Serviceansprüchen.“
Über die SALESIANER Gruppe
SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.
SALESIANER AG Schweiz
Mehr Informationen zu den Services von SALESIANER in der Schweiz finden Sie auf unserer Website
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