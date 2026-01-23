  • 23.01.2026, 07:52:02
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LH Mikl-Leitner, LH-Stv. Pernkopf: „EVN-Tarif-Senkung muss deutliche Entlastung bringen“

Statements von LH Mikl-Leitner und LH-Stv. Pernkopf zum heute bekannt gegebenen Tarif der EVN KG für alle Bestands- und Neukunden

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Heute ist ein guter Tag für unsere niederösterreichischen Landsleute. Ich fordere seit längerem, dass der Bund die Gesetze ändern muss, damit die Strompreise weiter gesenkt werden können. Die Botschaft ist angekommen: Der Bund hat mit dem Strommarktgesetz jetzt die Grundlage dafür geschaffen. Darum ist es die logische Konsequenz, dass die EVN diese Chance nützt, um die Tarife weiter zu senken. Mit heute ist das amtlich. Und das ist auch gut so. Ich erwarte mir dadurch nicht mehr und nicht weniger als eine deutliche Entlastung für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Darum geht es mir.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Die Menschen spüren Tag für Tag, dass vieles immer teurer wird. Daher sehe ich es als wichtige Aufgabe, das Leben wieder leichter zu machen – auf diesem Weg ist uns jetzt ein Schritt gelungen! Der neue, billigere Niederösterreich-Tarif der EVN kommt, am Ende zählt was auf der Rechnung steht und das muss weniger werden.“

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