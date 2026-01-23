  • 23.01.2026, 07:49:32
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  • OTS0007

-18 Grad Celsius in Weitra

In weiten Teilen Niederösterreichs Reifglätte und Bodennebel

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind heute, Freitag, größtenteils trocken bis salznass. Im Raum Blindenmarkt, Groß Gerungs, Laa an der Thaya, Weitra, Raabs an der Thaya, Herzogenburg, Lilienfeld, Gutenstein, Gloggnitz und Wiener Neustadt kommt es an exponierten Stellen zur Reifglättebildung. Im Gebiet Dobersberg, Blindenmarkt, Groß Gerungs und Laa an der Thaya muss an exponierten Stellen mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.
Im Raum Mistelbach, Geras, Wolkersdorf, Gloggnitz, St. Peter in der Au, Gföhl, Ottenschlag, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Raabs/Thaya, Waidhofen an der Thaya und Retz kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen liegen heute in der Früh im Bereich von -18 Grad Celsius in Weitra bis -2 Grad Celsius in Laa an der Thaya, Mistelbach und Krems. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Dobersberg) bis zu einem Zentimeter.
Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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