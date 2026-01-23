  • 23.01.2026, 07:31:02
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Neuer Tarif ab 1. April 2026 mit durchschnittlich rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde

Grafik Haushaltsgröße
Maria Enzersdorf (OTS) - 

Ab 1. April 2026 bietet EVN KG einen neuen günstigen Tarif für alle Haushaltskundinnen und -kunden im Netzgebiet der Netz NÖ in der Höhe von durchschnittlich rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde an. Dieser Tarif gilt für alle Bestands- und Neukunden und enthält zusätzlich auch einen Rabatt für den Umstieg oder Neuabschluss.

Kundinnen und Kunden können aktiv ihre Stromkosten noch weiter senken, da die EVN den Sommer-Netz-Arbeitspreis mit einem zusätzlichen Rabatt (für das Sonnenfenster in den Sommermonaten von 10.00-16.00 Uhr) verstärkt. „Wer jetzt spart, spart durch das bewusste Verschieben von Sommerverbräuchen doppelt“, so Herwig Hauenschild, Geschäftsführer EVN KG.

Vergleicht man den neuen Tarif mit dem Tarif aus April 2025 ergibt das für einen EVN Durchschnittskunden (3500 kWh/Jahr) eine Ersparnis von rund 190 Euro oder rund 15,5 % weniger Stromkosten pro Jahr.

„Unsere Rekordinvestitionen der letzten Jahre und die neuen Rahmenbedingungen ermöglichen uns ein tolles Angebot für unsere Haushaltskundinnen und Kunden. Es gibt 4 Gründe, warum wir diesen „Garant Sonne“ mit durchschnittlich 10 Cent netto pro Kilowattstunde ab 1. April 2026 anbieten können. Basis dafür ist der bereits abgeschlossene, flächendeckende Smart-Meter-Rollout mit der Möglichkeit einer zeitgenauen Verbrauchsauswertung (15 Minuten-Werte), der seit Jahresanfang festgelegte, günstige Sonnenfenster-Arbeitspreis, unsere neuen IT-Systemen mit umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten sowie die kundenfreundlichen Regelungen des neuen Strommarktgesetzes", sagt EVN Vorstand Stefan Stallinger.

Rückfragen & Kontakt

EVN AG
Mag. Stefan Zach, MAS
Telefon: 0223620012294
E-Mail: [email protected]

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