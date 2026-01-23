  • 23.01.2026, 07:00:33
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AUGE Wien: Widerstand wächst – Heute: Aktionstag im Wiener Sozialbereich, 23. Jänner

Wir lassen uns nicht spalten und kämpfen gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen!

Wien (OTS) - 

Aktionstag zu den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen und drohender Einsparungen im Sozialbereich.

09:00 Uhr Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen, 1010 Wien: Den Auftakt macht eine öffentliche Aktion der Gewerkschaft GPA. Kolleg:innen informieren Autofahrer:innen und Passant:innen mittels Transparenten und Flyern über den aktuellen KV-Konflikt. Es geht darum, den Druck auf die Arbeitgeberseite auch im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.

10:30 – 11:00 Uhr: Protestzug der Kolleg:innen über die Prinz-Eugen-Straße.

11:00 – 14:00 Uhr Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien: Von der Vernetzung der Betriebsräte der Wiener Behindertenarbeit findet eine große Versammlung des Sozialbereichs statt. Gemeinsam mit Kolleg:innen aus über 12 Betrieben des Wiener Behindertenbereichs sowie vieler weiterer Belegschaften beraten wir über den aktuellen Stand der Verhandlungen. Die Betriebsrät:innen berichten direkt von der österreichweiten Betriebsrätekonferenz vom 21. Jänner. Ziel ist es, sich gegen Einsparungen zu formieren und gemeinsam weitere Kampfmaßnahmen für einen gerechten KV-Abschluss zu erarbeiten.

15:00 Uhr Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien: Zum Abschluss lädt die Initiative "SoWi_So – Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau" zur Teilnahme am offenen Treffen ein. Thema: "Bist du auch von Sozialkürzungen betroffen?"

Dieses Treffen richtet sich ausdrücklich an alle: Mitarbeiter:innen, Klient:innen, Kund:innen, Betriebsrät:innen und Gewerkschafter:innen.

Gemeinsam sind wir stärker im Kampf gegen den Sozialabbau!

Rückfragen & Kontakt

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E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.auge.or.at/

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