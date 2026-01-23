„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Verlängerung von Wehr- und Zivildienst

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:35 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 19. bis 22. Jänner 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie sie zu einer Verlängerung von Wehr- und Zivildienst stehen. Die Frage lautete: „Derzeit wird in Österreich eine Verlängerung des Wehrdienstes diskutiert. Soll der Wehrdienst und im gleichen Ausmaß der Zivildienst verlängert werden?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 35 Prozent der Befragten sind gegen eine Verlängerung, 35 Prozent für eine Verlängerung um zwei Monate und 16 Prozent für eine Ausweitung um vier Monate des Wehr- und Zivildienstes. 14 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe. Bei SPÖ- (39 Prozent), FPÖ- (38 Prozent) und Grün-Wähler:innen (35 Prozent) fällt die Ablehnung einer Verlängerung deutlicher aus als bei NEOS- (23 Prozent) und ÖVP-WählerInnen (19 Prozent). Für eine Verlängerung um zwei bzw. vier Monate sind 72 Prozent der ÖVP-, 68 Prozent der NEOS-, 52 Prozent der Grün-, 51 Prozent der FPÖ- und 54 Prozent der SPÖ-Wählerschaft.



38 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer sprechen sich in der Befragung gegen eine Verlängerung von Wehr- und Zivildienst aus. 44 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer können sich eine Verlängerung um zwei bzw. vier Monate vorstellen. Bei den unter 30-Jährigen sind 47 Prozent gegen eine Ausweitung und 39 Prozent für eine zwei- bzw. viermonatige Verlängerung. In der Altersgruppe der 30- bis 59-Jährigen sind 36 Prozent gegen eine Verlängerung und 52 Prozent für eine Verlängerung um zwei oder vier Monate. Ab 60 Jahren sind 28 Prozent gegen eine Verlängerung und 56 Prozent für eine längere Wehr- und Zivildienst-Zeit.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Jahrzehntelang hat die Politik mit einer Verkürzung des Wehrdienstes um junge Wähler geworben. Begonnen hat damit Bruno Kreisky. Die Zeiten haben sich aber geändert. Zwar ist eine Mehrheit bei den unter 30-Jährigen gegen eine Verlängerung, aber fast jeder und jede Vierte wäre dafür zu gewinnen.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:35 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN