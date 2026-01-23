ORF und Ski Austria verlängern Partnerschaft bis 2032

Wien (OTS) -

Es ist eine sehr gute Nachricht für den ORF und eine ebensolche für die Wintersport-Fans in Österreich: Der ORF und Ski Austria haben sich auf eine Verlängerung der erfolgreichen Partnerschaft bis ins Jahr 2032 verständigt, das wurde gestern Abend, am 22. Jänner 2026, im Rahmen der Kitz Media Night bekanntgegeben. Konkret geht es dabei um die nationalen Medienrechte, sie umfassen die exklusiven TV-, Radio- und Onlineübertragungen sämtlicher Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes im Lizenzgebiet Österreich. Das umfassende Rechtepaket bleibt vollständig erhalten und beinhaltet weiterhin die Live-Übertragungsrechte aller FIS-Weltcupbewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Snowboard und Freestyle. Damit sind sämtliche österreichische Weltcuphighlights auch in den kommenden Jahren live im ORF zu sehen.

Beim ORF ist die Freude über die Weiterführung des umfangreichen Wintersportangebots groß. Für ORF-Generaldirektor Roland Weißmann „gehören die Übertragungen etwa aus Kitzbühel, Schladming, Flachau oder von den Schanzen in Innsbruck, Bischofshofen oder am Kulm zum ORF wie die ‚ZIB‘ oder das ‚Neujahrskonzert‘. Eine jahrzehntelange vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Skiverband, die dem Publikum die weltbeste TV-Performance, den Athletinnen und Athleten das größtmögliche mediale Umfeld und dem ORF Topquoten bietet, wird damit als Erfolgsstory im Free-TV fortgeschrieben. Dafür bedanke ich mich und freue mich als Generaldirektor wie als Sportfan gleichermaßen.“

„Es war uns ein zentrales Anliegen, den Wintersport weiterhin für ein möglichst breites Publikum frei zugänglich zu machen“, erklärt ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. „Umso mehr freut es uns, dass die langjährige Erfolgspartnerschaft mit dem ORF weitergeführt wird. Mit seinen herausragenden TV-Produktionsstandards und seiner über viele Jahrzehnte erarbeiteten Expertise steht der ORF für erstklassige Wintersportübertragungen, die national wie international große Wertschätzung erfahren und ein eindrucksvolles Schaufenster für den österreichischen Wintersport und Wintertourismus bilden.“