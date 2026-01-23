Unaufhaltsam für die Umwelt: Schwarzenegger Auktion sammelt 1,3 Millionen Euro

Kitzbühel/Going (OTS) -

„Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel steht für Mut, Tempo und Entschlossenheit – genau deshalb findet unser Event hier statt. Umweltschutz verlangt denselben entschlossenen Einsatz, den die Athleten dieses Wochenende zeigen: Wir werden heute Abend Verantwortung übernehmen, handeln und gemeinsam etwas bewegen“, begrüßte Arnold Schwarzenegger seine Gäste beim Special Dinner for Climate Action beim legendären Stanglwirt.



Mehr als 170 Gäste folgten der Einladung zum hochkarätigen Dinner mit anschließender Auktion, darunter zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Film, Musik, Sport und Wirtschaft – etwa Christopher Schwarzenegger, Ski-Legende Franz Klammer, der italienische Top-Athlet Dominik Paris, Fußballstar Mario Gomez, Schauspieler Mark Keller, die Band The BossHoss, Ralf Möller und viele weitere. Die Veranstaltung brachte eine beeindruckende Summe von über 1,3 Millionen Euro für Umwelt- und Klimaschutz ein. Die Einnahmen des Abends fließen in die Schwarzenegger Climate Initiative, die weltweit ausgewählte Projekte für Umwelt und Klimaschutz unterstützt. Ein Schwerpunkt der Initiative ist der AUSTRIAN WORLD SUMMIT – eine der wichtigsten internationalen Klimakonferenzen, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum unter dem Motto ‚We Are Unstoppable‘ feiert.



Unter den Hammer kamen erneut außergewöhnliche Kunstwerke, signierte Unikate, exklusive Erlebnisse und persönliche Sammlerstücke. Zu den Highlights zählten ein Workout mit Arnold Schwarzenegger, mehrere exklusive VIP- und Meet-&-Greet-Packages sowie eine der begehrten Schwarzenegger-Uhren. „Wir freuen uns sehr, inmitten der Tiroler Bergwelt ein starkes Zeichen für eine lebenswerte Zukunft zu setzen. Dieser Abend zeigt Verantwortung in A(u)ktion – erlebbar, wirksam und ganz im Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz“, betont Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.



Arnold Schwarzenegger motivierte seine Gäste: „Niemand muss perfekt sein, um etwas zu bewirken. Entscheidend ist, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen und im Alltag aktiv zu handeln. Jeder Beitrag macht einen Unterschied – für Klima, Umwelt und kommende Generationen.“



Fotos für redaktionelle Zwecke unter: https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/press-photos/

(Fotocredit: The Schwarzenegger Climate Initiative)

