  • 22.01.2026, 17:41:02
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Zahlreiche OSCAR-Nominierungen für 5 ARTE-Koproduktionen

Straßburg (OTS) - 

Straßburg (ots)

Bei der heutigen Veröffentlichung der Oscar-Nominierungen wurden 5 ARTE-Koproduktionen in zahlreichen verschiedenen Sektionen ins Rennen geschickt.
Sentimental Value
Spielfilm von Joachim Trier
ZDF/ARTE France Cinéma, Lumen Films, Mer Film, Zentropa Productions, MK Productions, Komplizen Films
Norwegen, Deutschland, Schweden, Dänemark, Frankreich 2025, 135 Min.
Mit: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas u. a.
Nominierung:
Bester Film
Beste Hauptdarstellerin: Renate Reinsve
Beste Regie:Joachim Trier
Bester Nebendarsteller: Stellan Skarsgård
Beste Nebendarstellerin: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas
Bester internationaler Film
Bestes Originaldrehbuch: Joachim Trier, Eskil Vogt
Bester Schnitt: Oliver Bugge Coutté
Die Schwestern Nora und Agnes müssen sich nach dem Tod der Mutter mit ihrem entfremdeten Vater Gustav auseinandersetzen, einst ein bekannter Regisseur, verließ er die Familie früh. Nun plant der Vater ein autobiografisches Comeback; die Töchter müssen ihre komplizierte Beziehung zum Vater neu ausloten.

Sirat 
Spielfilm von Óliver Laxe
ZDF/ARTE, Los Desertores Films, Telefonica Audiovisuel Digital, Filmes Da Ermida, El deseo, Uri Films, 4 A 4 Productions
Spanien, Deutschland, Marokko, Frankreich 2025, 115 Min.
Mit: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Richard Bellamy u.a.

Nominierung:
Bester internationaler Film
Bester Ton:Yasmina Praderas, Amanda Villavieja, Laia Casanovas

Luis sucht mit seinem Sohn Esteban in Nordafrika nach seiner vermissten Tochter. Auf der Rave will niemand Mar gesehen haben. Als das marokkanische Militär die Veranstaltung auflöst, schließen sich Luis und Esteban einer kleinen Gruppe von Ravern an.

O secreto Agente (The secret Agent) 
Spielfilm von Kleber Mendonça Filho
ARTE France Cinéma, Cinémascope, MK Production, One Two Films, Lemming
Brasilien, Frankreich, Deutschland, Niederlande 2025, 160 Min.
Mit: Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido u.a

Nominierung:
Bester Film
Bester Hauptdarsteller: Wagner Moura
Bester internationaler Film
Bestes Casting: Gabriel Domingues

Marcelo, ein ehemalige Universitätsprofessor Anfang 40 flieht Ende der 70er Jahre während der bralisianischen Militärdiktatur vor seiner Vergangenheit nach Recife, wo gerade die Feierlichkeiten zum jährlichen Karneval stattfinden. Marcelo hofft, seinen kleinen Sohn wiederzusehen und sich in der Stadt am Atlantik ein neues Leben aufbauen zu können.

Ein einfacher Unfall
Spielfilm von Jafar Panahi
ARTE France Cinéma, Jafar Panahi Productions, Les Films Pelléas, Bidibul Productions, Pio&Co
Iran, Frankreich 2025, 101 Min.

Nominierung:
Bester internationaler Film
Bestes Originaldrehbuch: Jafar Panahi

Bei einem Verkehrsunfall stehen ehemalige Gefängnisinsassen des iranischen Regimes zufällig ihren mutmaßlichen Peinigern gegenüber und müssen sich mit Fragen von Rache und Gerechtigkeit auseinandersetzen.

Mr. Nobody against Putin (Ein Nobody gegen Putin)
Dokumentarfilm von David Borenstein udn Pawel Talankin
ZDF/ARTE, Made in Copenhagen
Dänemark 2025, 90 Min

Nominierung: 
Bester Dokumentarfilm

Pawel Talankin ist Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs den Auftrag bekommt, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Seine Zweifel und Skrupel werden immer stärker. Zugleich ermöglicht sein Zeugnis einen spektakulären Einblick in die russische Propaganda-Maschine.

Derzeit ist der Film unter diesem Link auf arte.tv zu sehen!

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