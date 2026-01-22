Sima begrüßt Go für Verbindungsbahn – grünes Licht vom Bundesverwaltungsgericht

Wien (OTS) -

„Überfällig“ nennt Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima das heute bekanntgewordenen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts pro Verbindungsbahn. Nach dreijähriger gerichtlicher Behandlung des UVP-Bescheids und insgesamt 10-jähriger Verfahrensdauer ist die für Wien so wichtige Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling endlich auf Schiene. Das Projekt wurde bereits 2016 im Zuge des 1. Schieneninfrastrukturpakets im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Verbindungsbahn ist zentrale Voraussetzung des 2-Linien-S-Bahn-Rings der S45 und S80.

„Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Verbindungsbahn zur Stärkung der direkten Verbindung aus den West-Bezirken zum Hauptbahnhof und darüber hinaus. Darüber hinaus ist die Verbindungbahn auch wichtiger Bestandteil eines 2-Linien-S-Bahn-Rings für Wien. Es ist absolut inakzeptabel, dass mit jahrelangen Gerichtsverfahren so wichtige Öffi-Projekte verschleppt werden. Nach dieser 3-jährigen Wartezeit auf eine Entscheidung des Gerichts können die ÖBB endlich mit dem für Wien so bedeutendem Projekt der Verbindungsbahn loslegen. Diese bringt einen 15 Minuten Takt der S80 und schafft mit neuen Haltestellen die nötige Kapazität für etwa 20.000 neue Ein- und Aussteiger*innen“, so Sima. Lärmschutz entlang der Strecke bringt indes Verbesserungen für die AnrainerInnen.

Die Länge des Streckenabschnitts der Verbindungsbahn betrifft 5 Kilometer, davon sind 800 Meter in Hochlage als Trasse zwischen Beckgasse und Wiental geplant. Besonders wichtig ist, dass es anstelle der Bahnschranken permanent verfügbare und barrierefreie Querungsmöglichkeiten gibt. Durch den Wegfall der Eisenbahnkreuzungen wird außerdem die Sicherheit verbessert, insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Vorteile der Verbindungsbahn im Überblick:

Einführung einer attraktiven 15-Minuten-Taktung der S80 als attraktives Angebot zum Öffi-Umstieg. Erhöhung der Kapazität, um etwa 20.000 neue Ein- und Aussteiger*innen an 3 Haltestellen bedienen zu können Stärkung der direkten Verbindung aus den West-Bezirken zum Hauptbahnhof und darüber hinaus Damit erfolgt die dringend notwendige Entlastung der U4 und die Aufteilung der jetzigen Öffi-Nutzer*innen auf andere Öffi-Angebote Die Verbindungsbahn ist zudem die Voraussetzung des 2-Linien-S-Bahn-Rings der S45 und S80 Das Angebot einer attraktiven Verbindungsbahn ergänzt das attraktive Öffi-Angebot in der 2 Millionen-Stadt

Planungen für begleitende Fuß- und Radwege

Begleitend zur Attraktivierung sind 400 neue Fahrrad-Stellplätze und neue, überdachte Bike- und Ride-Anlagen vorgesehen. Außerdem kommen 2 neue Haltestellen und ein moderner Schallschutz, den es bisher überhaupt nicht gibt. Die Detailplanung der Stadt Wien zu begleitenden Maßnahmen wie Fuß- und Radwegen, können jetzt endlich nach dem positiven Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts beginnen. In weiterer Folge werden in Abstimmung mit den ÖBB und der Stadt Wien die Vorplätze der Bahn-Stationen neu geplant.