Freie Sonntage in der Kunsthalle Wien unterstützt vom Dorotheum

Wien (OTS) -

Ab diesem Sonntag bietet die Kunsthalle Wien einen monatlichen Tag mit freiem Eintritt an. Dank einer neuen Partnerschaft mit dem Dorotheum laden wir jeden letzten Sonntag im Monat zum kostenlosen Besuch unserer aktuellen Ausstellungen im Museumsquartier und am Karlsplatz ein.

Die Kunsthalle Wien präsentiert international renommierte Künstler*innen neben aufsteigenden Positionen der Gegenwartskunst und produziert Ausstellungen, die sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. An zwei Standorten im Herzen Wiens können Besucher*innen eine breite Palette künstlerischer Praktiken erleben, die von Malerei, Skulptur und Fotografie bis hin zu großformatigen Installationen, Film, Video und digitalen Medien reichen. Zu den aktuellen Ausstellungen gehören eine Retrospektive des amerikanischen Malers Richard Hawkins, ein 62 Meter langes Wandbild der deutsch-britischen Malerin Sophie von Hellermann (beide im Museumsquartier) und eine gemeinsame Ausstellung der beiden Kunstakademie-Absolventinnen Jonida Laçi und Luīze Nežberte, die den Kunsthalle Wien Preis 2025 erhalten haben.

Mit den Freien Sonntagen verdeutlicht die Kunsthalle Wien ihr Engagement, zeitgenössische Kunst für alle zugänglich zu machen, Barrieren abzubauen und neue Zielgruppen anzusprechen, darunter auch Erstbesucher*innen, die sich nicht immer zum Besuch von Kulturinstitutionen ermutigt fühlen. Ihr kostenloser Ausstellungsbesuch wird durch das Dorotheum, dem führenden Auktionshaus in Mitteleuropa, ermöglicht.

Freie Sonntage: 25.1.2026, 22.2.2026, 29.3.2026, 31.5.2026, 28.6.2026, 26.7.2026, 30.8.2026, 27.9.2026, 25.10.2026, 29.11.2026, 27.12.2026

*26.4.2026: Die Ausstellungsräume sind wegen der Installation von Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna geschlossen.

Erster Freier Sonntag in der Kunsthalle Wien unterstützt vom Dorotheum

Datum: 25.01.2026, 10:00 Uhr - 25.01.2026, 18:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien