The Rt. Hon. Justin Trudeau, ehemaliger Premierminister von Kanada, spricht auf dem Salzburg Summit

Wien (OTS) -

Der ehemalige kanadische Premierminister, Justin Trudeau, wird als Keynote Speaker beim diesjährigen Salzburg Summit auftreten. Justin Trudeau diente als Premierminister von Kanada, Vorsitzender der Liberalen Partei Kanadas sowie Abgeordneter des Unterhauses. In Trudeaus Amtszeit fiel auch der Abschluss und die Umsetzung des Freihandelsabkommens der EU mit Kanada (CETA).

Motto „Alliances in a New Global Order“

Der von der Industriellenvereinigung (IV) organisierte Salzburg Summit findet heuer vom 22. Juli bis 24. Juli 2026 bereits zum siebten Mal statt, diesmal unter dem Motto „Alliances in a New Global Order“. Europa steht vor tiefgreifenden Herausforderungen und zugleich vor der Chance, gestärkt daraus hervorzugehen. In einer Welt im Wandel gewinnt internationale Zusammenarbeit mehr denn je an Bedeutung. Unter dem Leitgedanken internationaler Zusammenarbeit steht auch der Salzburg Summit 2026.

Über den Salzburg Summit

Drei Tage lang - vom 22. bis 24. Juli 2026 - wird Salzburg zum Zentrum für wirtschaftliche und politische Diskussionen mit hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Organisiert von der Industriellenvereinigung, dient der Salzburg Summit als exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Europa. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen technologische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte sowie die geopolitische Dimension.

Weitere Infos zum Salzburg Summit finden Sie unter www.salzburgsummit.com.