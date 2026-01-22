19 Jahre Flexyfit Academy: Bildung, die bewegt

Österreich (OTS) -

Die Flexyfit Academy feiert 2026 ihr 19-jähriges Bestehen und ist heute einer der führenden Anbieter für praxisnahe Aus- und Weiterbildungen im Fitness- und Gesundheitsbereich. Besonders bekannt ist die Akademie für ihre Fitnesstrainer-Ausbildung an Standorten wie Wien, Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg.

Seit 2023 wurde das Angebot um Massage-Ausbildungen erweitert, ab 2025 kamen IT-Ausbildungen hinzu und seit 2026 gibt es auch Beauty-Ausbildungen. Damit eröffnet Flexyfit neue Karrierewege und reagiert auf den wachsenden Bedarf an digitalen und kreativen Kompetenzen.

Flexyfit steht für flexible Lernmodelle, persönliche Betreuung und zertifizierte Abschlüsse. Die hohe Kundenzufriedenheit und top-bewertete Ausbildungen (Ø 4,98/5 Sterne) unterstreichen die Qualität und den Praxisbezug der Kurse.

Mehr Infos und Einstiegsmöglichkeiten findest du auf der Website der Flexyfit Academy.