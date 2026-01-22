Tourismus Update und Wertschöpfungsstudie in der Destination Alpenregion Bludenz Tourismus

Bludenz / Vorarlberg (OTS) -

Welche Rolle spielt der Tourismus für die regionale Entwicklung – und welchen Beitrag leistet er zur Wertschöpfung? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Tourismus Updates, die am 12. und 13. Jänner in Bludenz, im Klostertal und im Biosphärenpark Großes Walsertal stattfanden. Insgesamt drei Veranstaltungen, organisiert von der Alpenregion Bludenz Tourismus, boten Interessierten Raum für Information und Austausch mit Vertreter:innen aus Tourismus, Wirtschaft und Politik.

Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Kohl & Partner wurde eine Wertschöpfungsstudie für die Alpenstadt Bludenz mit Nüziders, das Klostertal, den Biosphärenpark Großes Walsertal und das Brandnertal erarbeitet. In drei der vier Teilregionen der Destination Alpenregion Bludenz Tourismus wurden die Ergebnisse bereits präsentiert. Die zentralen Ergebnisse stellte Gernot Memmer von Kohl & Partner vor. „Die Studien zeigen, welchen wirtschaftlichen Beitrag der Tourismus leistet – von direkten Effekten bis hin zu indirekten Auswirkungen auf regionale Betriebe, Gemeinden und die Bevölkerung“ , unterstreicht Wiebke Meyer, Geschäftsführerin der Alpenregion Bludenz Tourismus, die Bedeutung der Studie.



Alle drei Tourismus Updates setzten bewusst auf Transparenz und Dialog. Im Anschluss an die Präsentationen nutzten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. In offener Atmosphäre wurde diskutiert, nachgefragt und über Chancen und zukünftige Schwerpunkte des Tourismus in der Region gesprochen.

Die Veranstaltungsreihe zeigte damit klar: Tourismus ist ein gemeinsames Anliegen der Destination. Der regelmäßige Austausch schafft Verständnis für Zusammenhänge, stärkt die Zusammenarbeit und bildet eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der Region.

