oekostrom AG startet Handelsplattform für 100% Strom aus Erneuerbaren in Deutschland

Wien (OTS) -

Die oekostrom AG expandiert gemeinsam mit EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, Green Planet Energy eG und naturstrom AG nach Deutschland und hat mit 1. Jänner 2026 die HandelGrün GmbH & Co. KG gegründet. Das Joint Venture mit Sitz in Hamburg verfolgt ein klares Ziel: die Direktvermarktung von 100 Prozent Ökostrom. Erlöse fließen ausschließlich in den Ausbau von Erneuerbaren. Jede Gesellschafterin ist zu 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.

„Mit HandelGrün bringen wir unsere langjährige Erfahrung im Stromhandel in den deutschen Markt und schaffen eine Plattform, die die Direktvermarktung von 100 Prozent erneuerbarem Strom konsequent vorantreibt. Das ist ein wichtiger Schritt für die europäische Energiewende“, sagt Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG.

Fossilfreie Direktvermarkung

HandelGrün übernimmt die Direktvermarktung von Ökostrom und bietet Lösungen für die Integration flexibler Assets wie Batteriespeicher. Das Unternehmen arbeitet vollständig ohne Verbindungen zu fossilen Industrien und stellt sicher, dass erwirtschaftete Erlöse wieder in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen. Damit stärkt HandelGrün die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Erzeugung und beschleunigt die Dekarbonisierung des Strommarktes.

„Die Integration flexibler Assets wie Batteriespeicher ist essenziell für das Gelingen der Energiewende. HandelGrün bietet dafür die passenden Lösungen und macht die Direktvermarktung für Anlagenbetreiber jeder Größe effizient und nachhaltig“, erklärt Maximilian Kloess, Geschäftsführer der oeko Handels GmbH und von HandelGrün.

400 Megawatt Vermarktungsvolumen

Das Joint Venture hat mit 1. Jänner 2026 den operativen Betrieb aufgenommen. Ab dem dritten Quartal 2026 sollen die Direktvermarktung von Ökostrom sowie die Vermarktung flexibler Assets starten. In einer ersten Phase ist ein Vermarktungsvolumen von rund 400 Megawatt aus Anlagen der vier Gesellschafterinnen geplant.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit mehr als 25 Jahren gestaltet die oekostrom AG als Pionierin den Wandel hin zu einer sauberen Energiezukunft. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung hervorgegangen, ist sie heute mit über 3.100 Aktionär:innen Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin. Die oekostrom AG versorgt mehr als 120.000 Kund:innen mit 100 % sauberem Strom aus Wind, Sonne und Wasser und betreibt eigene Windparks sowie Agri-Photovoltaikanlagen in Österreich und den Nachbarländern. Beim nationalen Stromanbietertest der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) ging die oekostrom AG als Gesamtsiegerin „Strom“ hervor und wurde damit als beste Stromanbieterin Österreichs ausgezeichnet.