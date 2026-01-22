ORF Vorarlberg sucht „Tor des Jahres 2025“

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg kürt auch 2026 wieder das beeindruckendste Fußballtor aus Vorarlberg des vergangenen Jahres. Auf vorarlberg.ORF.at können alle Fußballfans ab 23. Jänner 2026 beim großen Online-Voting zum „Tor des Jahres 2025“ mitstimmen.



Spannendes Online-Voting



Zur Auswahl stehen zehn aufsehenerregende Fußball-Tore aus der Männer- und Frauen-Bundesliga sowie aus der zweiten Liga. Die zehn nominierten Tore werden in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich um 19.00 Uhr, ORF 2 V) sowie auf der Website vorarlberg.ORF.at vorgestellt.



Vorarlberger Spitzenklubs, Frauen-Bundesliga und Amateur-Fußball



Mit dem SCR Altach, Austria Lustenau und Schwarz-Weiß Bregenz sind alle Vorarlberger Spitzenklubs vertreten. Unter den Top Ten ist zum Beispiel das geschichtsträchtige Tor von Mame Wade zu finden. Der Lustenauer Mittelfeldspieler hat das erste Pflichtspieltor im neuen Austria-Stadion erzielt. Bundesligist Altach geht gleich mit vier verschiedenen Torschützen in die Entscheidung. Aber auch Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz darf sich mit zwei sehenswerten Toren durchaus Hoffnungen auf die begehrte Trophäe des ORF Vorarlberg machen. Erfreulicherweise haben es ein Treffer aus der Frauen-Bundesliga und auch ein Tor aus dem Amateurbereich in die Auswahl geschafft.



Prominente Experten-Jury



Das Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at ist von 23. bis 30. Jänner 2026 (12.00 Uhr) möglich. Das Sieger-Tor wird aus dem Ergebnis des Online-Votings und den Stimmen einer Expertinnen- und Experten-Jury ermittelt. Die Jury besteht unter anderem aus Österreichs Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska sowie den ORF-Experten Helge Payer, Michael Liendl und ORF-Expertin Viktoria Schnaderbeck. Außerdem geben Sonja Baldauf (Leiterin VFV-Frauen-Akademie), VFV-Präsident Alfons Kirchmann, Olympiazentrum-Geschäftsführer Sebastian Manhart und die Sportredaktion des ORF Vorarlberg ihre Stimmen ab. Das „Tor des Jahres 2025“ wird am 30. Jänner 2026 auf vorarlberg.ORF.at sowie im TV in „Vorarlberg heute“ verkündet.



Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gemeinsam feiern wir noch einmal die schönsten Tore des vergangenen Fußballjahres in Vorarlberg. Ich bin schon gespannt, wie wählerisch die heimischen Fußballfans bei der Wahl zum ‚Tor des Jahres 2025‘ sein werden!“



Thomas König, Sportkoordinator ORF Vorarlberg: „Mit einem Frauenfußball-Tor und einem Treffer aus dem Amateur-Fußball ist unsere Zehner-Auswahl aus dem Jahr 2025 auch heuer wieder bunt gemischt. Ich erwarte mir eine enge Entscheidung beim Voting der Fans und auch bei der Abstimmung unserer Experten-Jury.“



Bisherige Sieger „Tor des Jahres“

2024 Julia Kofler, SCR Altach

2023 Anthony Schmid, Austria Lustenau

2022 Vinícius Gomes, SW Bregenz

2021 Daniel Maderner, SCR Altach

2020 Rafhael Domingues, FC Egg

2019 Christian Gebauer, SCR Altach

2018 Adrian Grbic, SCR Altach

2017 Nicolas Moumi Ngamaleu, SCR Altach

2016 Lucas Galvao, SCR Altach

2015 Ismael Tajouri, SCR Altach

2014 Luis Ngwat-Mahop, SCR Altach

2013 Patrick Seeger, SCR Altach

2012 Julian Erhart, SCR Altach

2011 Christoph Freitag, FC Lustenau

2010 Patrick Scherrer, SCR Altach

2009 Manuel Honeck, Austria Lustenau

2008 Lopez Marquinhos, FC Lustenau

2007 Patrick Seeger, Austria Lustenau

2006 Philipp Hagspiel, FC Lustenau

2005 Ralph Geiger, SW Bregenz

2004 Patrick Ingnjatovic, FC Lustenau

2003 Dursun Karatay, Austria Lustenau

2002 Axel Lawaree, SW Bregenz

2001 Jürgen Gmeiner, FC Lustenau

2000 Theo Grüner, Austria Lustenau

1999 Ivan Kristo, Austria Lustenau

1998 Aco Stojanovic, SW Bregenz

1997 Rudi Gussnig, SCR Altach

1996 Marc Hämmerle, FC Lauterach

1995 Joachim Moitzi, Austria Lustenau

1994 Christian Niederwieser, Austria Lustenau

1993 Mischa Culafic, FC Dornbirn

1992 Dieter Alge, SCR Altach

1991 Georg Bertolli, A. Lustenau

1990 Bobo Kracun, SCR Altach



