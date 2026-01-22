- 22.01.2026, 13:06:02
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ORF Vorarlberg sucht „Tor des Jahres 2025“
Voting auf vorarlberg.ORF.at für spektakulärstes Fußball-Tor Vorarlbergs
Der ORF Vorarlberg kürt auch 2026 wieder das beeindruckendste Fußballtor aus Vorarlberg des vergangenen Jahres. Auf vorarlberg.ORF.at können alle Fußballfans ab 23. Jänner 2026 beim großen Online-Voting zum „Tor des Jahres 2025“ mitstimmen.
Spannendes Online-Voting
Zur Auswahl stehen zehn aufsehenerregende Fußball-Tore aus der Männer- und Frauen-Bundesliga sowie aus der zweiten Liga. Die zehn nominierten Tore werden in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich um 19.00 Uhr, ORF 2 V) sowie auf der Website vorarlberg.ORF.at vorgestellt.
Vorarlberger Spitzenklubs, Frauen-Bundesliga und Amateur-Fußball
Mit dem SCR Altach, Austria Lustenau und Schwarz-Weiß Bregenz sind alle Vorarlberger Spitzenklubs vertreten. Unter den Top Ten ist zum Beispiel das geschichtsträchtige Tor von Mame Wade zu finden. Der Lustenauer Mittelfeldspieler hat das erste Pflichtspieltor im neuen Austria-Stadion erzielt. Bundesligist Altach geht gleich mit vier verschiedenen Torschützen in die Entscheidung. Aber auch Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz darf sich mit zwei sehenswerten Toren durchaus Hoffnungen auf die begehrte Trophäe des ORF Vorarlberg machen. Erfreulicherweise haben es ein Treffer aus der Frauen-Bundesliga und auch ein Tor aus dem Amateurbereich in die Auswahl geschafft.
Prominente Experten-Jury
Das Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at ist von 23. bis 30. Jänner 2026 (12.00 Uhr) möglich. Das Sieger-Tor wird aus dem Ergebnis des Online-Votings und den Stimmen einer Expertinnen- und Experten-Jury ermittelt. Die Jury besteht unter anderem aus Österreichs Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska sowie den ORF-Experten Helge Payer, Michael Liendl und ORF-Expertin Viktoria Schnaderbeck. Außerdem geben Sonja Baldauf (Leiterin VFV-Frauen-Akademie), VFV-Präsident Alfons Kirchmann, Olympiazentrum-Geschäftsführer Sebastian Manhart und die Sportredaktion des ORF Vorarlberg ihre Stimmen ab. Das „Tor des Jahres 2025“ wird am 30. Jänner 2026 auf vorarlberg.ORF.at sowie im TV in „Vorarlberg heute“ verkündet.
Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gemeinsam feiern wir noch einmal die schönsten Tore des vergangenen Fußballjahres in Vorarlberg. Ich bin schon gespannt, wie wählerisch die heimischen Fußballfans bei der Wahl zum ‚Tor des Jahres 2025‘ sein werden!“
Thomas König, Sportkoordinator ORF Vorarlberg: „Mit einem Frauenfußball-Tor und einem Treffer aus dem Amateur-Fußball ist unsere Zehner-Auswahl aus dem Jahr 2025 auch heuer wieder bunt gemischt. Ich erwarte mir eine enge Entscheidung beim Voting der Fans und auch bei der Abstimmung unserer Experten-Jury.“
Bisherige Sieger „Tor des Jahres“
2024 Julia Kofler, SCR Altach
2023 Anthony Schmid, Austria Lustenau
2022 Vinícius Gomes, SW Bregenz
2021 Daniel Maderner, SCR Altach
2020 Rafhael Domingues, FC Egg
2019 Christian Gebauer, SCR Altach
2018 Adrian Grbic, SCR Altach
2017 Nicolas Moumi Ngamaleu, SCR Altach
2016 Lucas Galvao, SCR Altach
2015 Ismael Tajouri, SCR Altach
2014 Luis Ngwat-Mahop, SCR Altach
2013 Patrick Seeger, SCR Altach
2012 Julian Erhart, SCR Altach
2011 Christoph Freitag, FC Lustenau
2010 Patrick Scherrer, SCR Altach
2009 Manuel Honeck, Austria Lustenau
2008 Lopez Marquinhos, FC Lustenau
2007 Patrick Seeger, Austria Lustenau
2006 Philipp Hagspiel, FC Lustenau
2005 Ralph Geiger, SW Bregenz
2004 Patrick Ingnjatovic, FC Lustenau
2003 Dursun Karatay, Austria Lustenau
2002 Axel Lawaree, SW Bregenz
2001 Jürgen Gmeiner, FC Lustenau
2000 Theo Grüner, Austria Lustenau
1999 Ivan Kristo, Austria Lustenau
1998 Aco Stojanovic, SW Bregenz
1997 Rudi Gussnig, SCR Altach
1996 Marc Hämmerle, FC Lauterach
1995 Joachim Moitzi, Austria Lustenau
1994 Christian Niederwieser, Austria Lustenau
1993 Mischa Culafic, FC Dornbirn
1992 Dieter Alge, SCR Altach
1991 Georg Bertolli, A. Lustenau
1990 Bobo Kracun, SCR Altach
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