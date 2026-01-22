- 22.01.2026, 13:01:03
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Aviso: Freitag, 23. Jänner 2026, Klausur der Wiener Stadtregierung im Wiener Rathaus
Mediengespräch zur Wiener Regierungsklausur direkt im Anschluss – voraussichtlich um 13 Uhr
Morgen, Freitag, den 23. Jänner 2026, trifft sich die rot-pinke Aufschwungskoalition zu ihrer eintägigen Regierungsklausur im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses. Das Motto der heurigen Klausur lautet „Starke Wirtschaft – Starkes Wien“ und dementsprechend stehen Maßnahmen und Projekte im Fokus, die das Wirtschaftswachstum in Wien ankurbeln und die Beschäftigung steigern sollen.
Direkt im Anschluss an die Klausur der Stadtregierung findet im Festsaal des Wiener Rathauses ein Mediengespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Stadträtin Barbara Novak statt. Beginn des Mediengesprächs ist voraussichtlich um 13 Uhr.
Mediengespräch zur Regierungsklausur der Wiener Stadtregierung
Datum: Freitag, 23. Jänner 2026, voraussichtlich 13 Uhr
Ort: Wiener Rathaus, Festsaal, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen. Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.
Kameraschwenk und Fotomöglichkeit
Um 9 Uhr besteht die Möglichkeit für einen kurzen Kameraschwenk und Fotos von der Klausur. Ort: Stadtsenatssitzungssaal (Zugang über die Feststiege 1)
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich. (Schluss) red
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