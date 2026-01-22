BM Hattmannsdorfer: Nach Anhörung im Wirtschaftsausschuss werden neue E-Control Vorstandsmitglieder bestellt

Wien (OTS) -

„Die E-Control ist die zentrale Stelle bei der Steuerung und Weiterentwicklung des österreichischen Energiemarkts. Gerade durch unsere jüngste Strommarktreform wurden ihr weitreichendere Kompetenzen zugesprochen und ihr kommt bei der Umsetzung der Reform eine wichtige Rolle zu. Dr. Alfons Haber und DI Mag. Michael Strebl haben mehrfach ihre Kompetenzen und Expertise in diesem Bereich unter Beweis gestellt und ich bin überzeugt, dass sie die Aufgaben im Sinne der Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten ausführen werden. Die Kombination der beiden Persönlichkeiten kombiniert Kenntnisse des Regulators sowie des Energiemarktes.“ Bundesminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer



Mit 24.3.2026 laufen die bestehenden Verträge der E-Control Vorstände Alfons Haber und Wolfgang Urbantschitsch aus. Was eine Neubestellung der Vorstandsmitglieder gemäß E-ControlG durch den zuständigen Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus erforderlich macht. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens unter Begleitung eines externen Personalberaters wurden mehrere Kandidaten/innen gescreent und mehrere Bewerber/innen zu einem Hearing vor einer unabhängigen Kommission eingeladen. Die Kommission hat zwei Kandidaten, den aktuellen Vorstand Prof. DI Dr. Alfrons Haber, MBA und DI Mag. Michael Strebl als „in höchstem Maße geeignet“ eingestuft und dem Bundesminister zur Bestellung empfohlen.

Bundesminister Hattmannsdorfer hat daraufhin im Sinne des gesetzlich vorgesehenen Bestellungsprozesses den Präsidenten des Nationalrats Dr. Walter Rosenkranz am 9.1.2026 per Brief über jene beiden Kandidaten, die als bestgereihte aus dem Auswahlverfahren hervorgegangen sind, informiert und um Einladung der Kandidaten zur Anhörung gebeten. Dieses Hearing im Ausschuss hat heute stattgefunden. Beide Kandidaten haben den Fragen der Abgeordneten zum Nationalrat gestellt. Im Zuge der Anhörung haben beide Kandidaten erneut ihre Eignung, Expertise und Kompetenz für die Tätigkeit unter Beweis gestellt.

Bundesminister Hattmannsdorfer wird damit dem Vorschlag der unabhängigen Hearing-Kommission folgen und noch heute Prof. DI Dr. Alfrons Haber, MBA und DI Mag. Michael Strebl als Vorstandsmitglieder der E-Control ab 25.3.2026 bestellen.

„Alfons Haber hat als Vorstand der E-Control bereits in höchstem Maße seine Kompetenzen und seine Rolle als verlässlicher Partner in der Zusammenarbeit zum Wohle der Energiekunden bewiesen. In einem gemeinsamen Kraftakt haben wir beispielsweise durch die Auflösung des Regulierungskontos günstigere Preise für die Stromkunden erwirkt. Er hat meine volle fachliche Anerkennung und es ist für mich daher selbstverständlich, dass sein Vorstandsmandat um weitere fünf Jahre verlängert wird“, kommentiert Hattmannsdorfer die Bestellung von Alfons Haber.

„Mein Anspruch an die E-Control ist es praxistauglich zu agieren, weshalb es mich besonders freut, dass wir mit Michael Strebl zukünftig einen ausgewiesenen Experten als Vorstandsmitglied bestellen können. Er kann eine jahrelange 360-Grad-Erfahrung aus der Praxis für den Energiemarkt vorzeigen, darunter Funktionen in den Bereichen Handel, Netz, Innovation und Finanzen bei Energieversorgern und alternativen Stromanbietern. Strebl bringt hohes Verständnis für den österreichischen Energiemarkt mit, das in seiner neuen Rolle von entscheidendem Vorteil sein wird. Ich bin überzeugt, dass er damit einen wertvollen Beitrag im Sinne der Aufgaben der E-Control leisten wird“, so Hattmannsdorfer zur Bestellung von Michael Strebl. Dieser wird seine Geschäftsführer-Tätigkeit bei der Wien Energie nach erfolgter Bestellung umgehend zurücklegen.