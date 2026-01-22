Full House beim ÖAG-Jubiläumsempfang mit US-Botschafter Art Fisher

Wien (OTS) -

Vor rund 300 Gästen hielt US-Botschafter Art Fisher eine vielbeachtete Rede. Er betonte die guten Beziehungen zwischen Österreich und den USA als Fundament der wirtschaftlichen und persönliche Zusammenarbeit: “I often get asked: Is America still our friend? And I’d like to answer that question with a resounding, yes!”, so Art Fisher.

Martin Weiss, ehemaliger österreichischer Botschafter in den USA spendete der ÖAG eine sehr persönliche Laudatio, in der er deren bedeutende Rolle seit 1946 als Brückenbauerin zwischen den beiden Ländern hervorhob.

Live aus Washington DC zugeschaltet war die österreichische Botschafterin in den USA Petra Schneebauer, die die transatlantische Verbundenheit aus erster Hand betonte und den Gästen persönliche Grußworte übermittelte.

Für die musikalische Untermalung sorgte Österreichs Song Contest Vertreter aus 2018, Cesár Sampson, der mit seinem Song „Nobody But You“ live on stage maßgeblich zur festlichen und emotionalen Atmosphäre beitrug.

Leo Hillinger jun. offerierte den Gästen im Rahmen einer Verkostung eine exklusive Auswahl seiner Weine und gab persönlich Auskunft über Philosophie und Herkunft der edlen Tropfen.

Süss abgerundet wurde die Feier mit einer 60kg(!) Sachertorte, die Hoteldirektor Andreas Keese im Namen von Sacher-Chef Matthias Winkler der ÖAG überbrachte. Die ÖAG hatte nach 1946 ihre erste Niederlassung im Hotel Sacher.

ÖAG-Präsident Philipp Bodzenta und ÖAG-Generalsekretär Rainer Newald freuten sich über viele langjährige Freunde, Wegbegleiter und Mitglieder in den Clubräumlichkeiten in der Wiener Innenstadt. Durch den Abend führte ÖAG-Vizepräsidentin und langjährige ORF-Büroleiterin in den USA Hannelore Veit.

Die Gäste aus Diplomatie, Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien feierten dieses außergewöhnliche Doppeljubiläum bis in die späten Abendstunden und setzten damit ein starkes Zeichen für die Zukunft der österreichisch-amerikanischen Beziehungen.

Seit ihrer Gründung vor 80 Jahren trägt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) durch Austausch und Diskussion nachhaltig zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten bei. Die ÖAG steht für die aktive Gestaltung des transatlantischen Dialogs und das Engagement für gemeinsame Werte wie Demokratie und Freiheit.

Weitere Informationen und Fotos auf: www.oag.at.