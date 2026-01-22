  • 22.01.2026, 12:42:02
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EINLADUNG: MAX HOLLEIN IM GESPRÄCH

Was prägt den Kunstmarkt heute? Strukturen, Trends & Akteure

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Ausstellung „NOBLE BEGIERDEN. Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts“ spricht Max Hollein (Direktor und CEO des Metropolitan Museum of Art, New York) über Strukturen, Trends und Akteure auf dem heutigen Kunstmarkt. Die Fürstlichen Sammlungen laden zu einem Gespräch mit Max Hollein und zwei der Kuratoren der Ausstellung, Christian Huemer (Leitung Belvedere Research Center) und Iris Yvonne Wagner (Chefkuratorin Fürstliche Sammlungen Liechtenstein) ein.

Der Kunstmarkt und seine prägenden Persönlichkeiten, Institutionen und Mechanismen stehen im Zentrum dieser großen Sonderausstellung im Gartenpalais Liechtenstein, die vom 30. Jänner bis zum 6. April 2026 zu sehen ist. Erstmals widmet sich eine Schau dieser Größenordnung den historischen Dynamiken des Kunstmarkts – vom Altertum bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Mit über 200 Werken zeichnen die Kuratoren der Ausstellung die Entwicklung des europäischen Kunstmarkts nach: von der griechisch-römischen Antike über die italienischen Stadtstaaten der Renaissance und das „Goldene Zeitalter“ der Niederlande bis hin zu spektakulären Präsentationen und transatlantischen Verkäufen im 19. Jahrhundert.

Zu sehen sind herausragende Leihgaben aus internationalen Museen und Sammlungen, darunter Gemälde von Tizian, Rembrandt, Monet und Klimt, ebenso wie bedeutende Hauptwerke aus den Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein, darunter Arbeiten von Giambologna, Brueghel, Van Dyck und Canaletto.

Max Hollein im Gespräch

Im Rahmen der Ausstellung „NOBLE BEGIERDEN. Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts“ spricht Max Hollein (Direktor und CEO des Metropolitan Museum of Art, New York) über Strukturen, Trends und Akteure auf dem heutigen Kunstmarkt. Die Fürstlichen Sammlungen laden zu einem Gespräch mit Max Hollein und zwei der Kuratoren der Ausstellung, Christian Huemer (Leitung Belvedere Research Center) und Iris Yvonne Wagner (Chefkuratorin Fürstliche Sammlungen Liechtenstein) ein.

Datum: 06.02.2026, 18:00 Uhr - 06.02.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Gartenpalais Liechtenstein
Fürstengasse 1
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.liechtensteincollections.at

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Nina Auinger-Sutterlüty, MAS
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[Freitag, 06.02.2026, 18:00]

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