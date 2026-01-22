Stefanie Hertel und Marco Ventre begrüßen zum „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2026“ am 24. Jänner in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Stefanie Hertel und Marco Ventre heißen am Samstag, dem 24. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ live aus Bad Kleinkirchheim willkommen. Gemeinsam mit den Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers wird die winterliche Bergkulisse der Nockberge zur stimmungsvollen Après-Ski-Partyzone mit den Nockis, Ross Antony, den Edlseern, voXXclub, Chris Steger und vielen mehr auf der Musi-Bühne.



Für besondere Momente sorgen die Nockis, die zwei Titel präsentieren, die eng mit der Geschichte von „Wenn die Musi spielt“ verbunden sind. Die Edlseer geben einen Vorgeschmack auf ein besonderes Jubiläumsjahr: Sänger Fritz Kristoferitsch feiert 2026 seinen 50. Geburtstag. Für ausgelassene Stimmung sorgen außerdem die Mountain Crew, voXXclub, DIE COMBO und Ross Antony, der mit zwei absoluten Kultliedern in die Berge kommt.



Premiere auf der „Musi“-Bühne feiern heuer Sonia Liebing, Chris Steger und Tiroler Schmäh. Darüber hinaus stehen Olaf Berger, die AlpenRebellen, die Fetzig’n aus dem Zillertal, die Lauser, die Lungauer gemeinsam mit Monika Avsenik, Francine Jordi, Charlien, Fantasy, Natalie Holzner und Markus Wolfahrt auf der Bühne.



Ergänzt wird das Programm durch Einblicke und Geschichten rund um Wintersport und Kulinarik in den Bergen. Den stimmungsvollen Schlusspunkt setzt traditionell das große Finale mit allen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne.



Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum



Die Volksmusik-Show „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Sendung mit einem gesprochenen Live-Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von den erfahrenen Audiokommentator:innen Johannes Karner und Juliana Frey gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.